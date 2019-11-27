DSYB, suni tohumlama hizmetlerine başladı

Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince yapılan uygulamalarda, birlik üyelerinin hayvanlarına suni tohumlama ve ultrason ile gebelik muayenesi hizmetleri vermeye başlandı.

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun yaptığı açıklamada "Birliğimiz bünyesinde istihdam ettiğimiz Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık Teknisyenleri tarafından Birliğimiz üyelerinin hayvanlarına suni tohumlama ve ultrason ile gebelik muayenesi hizmetleri vermeye başladık. Teknik personellerimiz üyelerimize koruyucu hekimlik uygulamaları ve sürü yönetimi konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti vermekteler. Uygulayıcı personelimiz tohumlanacak hayvanı verim ve vücut yapısına göre değerlendirip, en uygun tohumu yetiştirici üyemize tavsiye ediyor. Böylece hayvanın en uygun sperma ile tohumlanması sağlanmaktadır. Uygulamasını yaptığımız Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğimizin bir markası olan Gentürk tohumlarının döl kontrol projesi onaylı olanlarını tercih eden üyelerimiz ilave +50TL devlet desteği alacaklardır. Üyelerimize faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

