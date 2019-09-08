DT sahnelerinde orta oyunu tadında Gulyabani

İzleyicileri 100 yıl öncesinin İstanbuluna götürecek oyunun dönem kostümleri ve dekorları için hummalı bir çalışma yürütülürken oyuncular da saatlerce süren provalar yapıyor.

- "Geleneksel Türk tiyatrosunu yansıtmak zorundayız"

Özgömeç, geleneksel Türk tiyatrosunun önemine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şuna inanıyorum ki Devlet Tiyatrolarında geleneksel Türk tiyatrosunu artık yaşatmamız gerekiyor. Bu misyonu yüklenmek, bizde Devlet Tiyatrosunun bir görevi olmalı. Çünkü para kazanmak gibi bir amacımız yok, kültür hizmeti yapıyoruz. Onun için geleneksel Türk tiyatrosunu yansıtmak zorundayız, bunun örneklerini de her zaman vermeliyiz."

Oyunda batıl inanç ve taassubun yanlışlığına vurgu yapıldığını dile getiren Özgömeç, "Bunların olmaması gerektiğini anlatan bir oyun. İnşallah renkli bir şekilde seyircimizin karşısına çıkarız." dedi.

