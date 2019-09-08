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DT sahnelerinde orta oyunu tadında Gulyabani

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 11:23 | Son Güncelleme

Devlet Tiyatroları (DT), Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın klasik eseri Gulyabani'yi yeni sezonda tiyatroseverlerin beğenisine sunacak - Geleneksel Türk tiyatrosundan ögeler taşıyan oyun, canlı müzik ve danslarla seyircisini 100 yıl öncesinin İstanbuluna götürecek - Rejisör Volkan Özgömeç: - "Devlet Tiyatrolarında artık geleneksel Türk tiyatrosunu tamamen yaşatmamız gerekiyor. Bu misyonu yüklenmek devlet tiyatrosunun görevi olmalı. Çünkü para kazanmak gibi bir amacımız yok, kültür hizmeti yapıyoruz"

EDA ÖZDENER - Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın klasik eseri Gulyabani, yeni sezonda Devlet Tiyatroları (DT) sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

Ankara Devlet Tiyatrosunca sahneye konulacak ve geleneksel Türk tiyatrosundan ögeler taşıyan oyunun rejisörlüğünü, Volkan Özgömeç üstleniyor.

Oldukça az dekor kullanılarak orta oyunu tadında sahnelenecek oyunda, seyirciler de zaman zaman oyunun içinde yer alacak.

Altındağ Devlet Tiyatrosu'nda 4 Ekim'de prömiyer yapması planlanan oyunun hazırlıkları, tüm hızıyla devam ediyor.

İzleyicileri 100 yıl öncesinin İstanbuluna götürecek oyunun dönem kostümleri ve dekorları için hummalı bir çalışma yürütülürken oyuncular da saatlerce süren provalar yapıyor.

Rejisör Volkan Özgömeç, provalar sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gulyabani'nin Türk edebiyatının klasikleşmiş eserleri arasında yer aldığını, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın, dönemin İstanbulunu yalın bir şekilde anlattığını söyledi.

Lale Oraloğlu'nun tiyatroya uyarladığı eseri, geleneksel Türk tiyatrosu ögelerinden yararlanarak seyirciyle buluşturmak istediklerini belirten Özgömeç, "Biraz orta oyunu içinde olacak, canlı müzik kullanacağız, danslar olacak. Fazla dekor kullanmadan, açık biçim, gerektiğinde müzisyenlerle, seyirciyle diyalog yaparak bu oyunu sergilemek istiyoruz." dedi.

- "Geleneksel Türk tiyatrosunu yansıtmak zorundayız"

Özgömeç, geleneksel Türk tiyatrosunun önemine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şuna inanıyorum ki Devlet Tiyatrolarında geleneksel Türk tiyatrosunu artık yaşatmamız gerekiyor. Bu misyonu yüklenmek, bizde Devlet Tiyatrosunun bir görevi olmalı. Çünkü para kazanmak gibi bir amacımız yok, kültür hizmeti yapıyoruz. Onun için geleneksel Türk tiyatrosunu yansıtmak zorundayız, bunun örneklerini de her zaman vermeliyiz."

Oyunda batıl inanç ve taassubun yanlışlığına vurgu yapıldığını dile getiren Özgömeç, "Bunların olmaması gerektiğini anlatan bir oyun. İnşallah renkli bir şekilde seyircimizin karşısına çıkarız." dedi.

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