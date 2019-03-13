DT'den 27 Mart'ta 12 bin kişiye ücretsiz tiyatro

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde ücretsiz sahnelenecek 31 farklı oyunla, toplam 12 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce hiç tiyatroya gitmeyen vatandaşların oyunlarla buluşturulması amacıyla, DT'nin farklı bölgelerdeki 25 sahnesi ile Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kırıkkale, Rize ve Bozhüyük turne sahnelerinde ücretsiz temsiller yapılacak.

Toplam 12 bin kişinin oyun izlemesinin hedeflendiği etkinlik kapsamında, çocuklar için de 3 eser sahneye konulacak.

Biletler, yarından itibaren Devlet Tiyatroları gişeleri ya da DT müdürlüklerinden temin edilebilecek.

Bu kapsamda, Ankara Devlet Tiyatrosu "Tahtsız Kraliçe"yi Şinasi, "Divane Ağaç"ı Akün, "Oyun Odası"nı Altındağ Tiyatro, "12 Öfkeli"yi İrfan Şahinbaş, "Bankta İki Kişi"yi Ziraat sahnelerinde, "Eyvah Nadir"i Oda Tiyatrosu, "Gidiş-Dönüş (Retro)" oyununu Küçük Tiyatro, "Gün Batımı"nı Kırıkkale Kültür Merkezi, "Reis Bey"i İzmir Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde beğeniye sunacak.