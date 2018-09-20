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DT'den tiyatronun "ustaları" için başsağlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 14:13 | Son Güncelleme

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, usta oyuncuları Oytun Şanal ve Ferdi Merter Fosforoğlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, usta oyuncuları Oytun Şanal ve Ferdi Merter Fosforoğlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdür Kurt mesajında, Ankara DT'nin emekli oyuncusu Oytun Şanal'ın (81) dün hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları belirtti:

"Devlet Tiyatrosu emekli sanatçımız Oytun Şanal'ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tiyatro camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Genel Müdür Kurt, ayrıca Ankara DT emekli oyuncusu, eski başrejisörü olan ve dün 79 yaşında yaşamını yitiren Ferdi Merter Fosforoğlu için de bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Mustafa Kurt, mesajında, Kurtlar Vadisi'nin "Beyefendi"si, Kiralık Aşk'ın "Hulusi Baba"sı olarak da tanınan, oyuncu, yönetmen, senarist ve seslendirme sanatçısı Ferdi Merter Fosforoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tiyatro camiasına sabır ve başsağlığı diledi.

- Oytun Şanal ve Ferdi Merter Fosforoğlu kimdir?

İstanbul'da 1937'de doğan sanatçı Oytun Şanal, 1960'da Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünü bitirdi. Aynı yıl stajyer sanatçı olarak Devlet Tiyatrolarında göreve başlayan Şanal, çok sayıda oyunda görev aldı. Sanatçı, 2002'de yaş haddinden Devlet Tiyatrosundan emekli oldu.

Şanal'ın rol aldığı bazı oyunlar arasında Othello, Midas'ın Kulakları, Köroğlu, Ağaçlar Ayakta Ölür, Köşebaşı, Bizim Şehir, Nalınlar, Antigone, Kapıyı Aç, Dolap Beygiri, Büyü, Gecenin Kulları ve Martı yer alıyor.

Sanatçı Ferdi Merter Fosforoğlu da 1939'da İstanbul'da doğdu, 1962'de Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl stajyer sanatçı olarak Devlet Tiyatrolarında göreve başlayan Fosforoğlu, elliyi aşkın oyunda oyuncu ve rejisör olarak görevlendirildi.

Sanat çalışmalarının yanı sıra 1976'da Devlet Tiyatrolarında Çalışanlar Derneği'ni kurarak genel sekreterlik ve genel başkanlık yapan Fosforoğlu, 1999-2000 yılları arasında Başrejisörlük görevinde bulundu.

1993-1994 yılları arasında Devlet Tiyatroları Edebi Kurul üyeliğine seçilen sanatçı, aynı zamanda 1986-1987 yıllarında Adana Devlet Tiyatrosu, 2001-2002 yılları arasında da Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak görev yaptı.

Fosforoğlu, 2003'te yaş haddinden DT'den emekli oldu.

Sanatçının yönettiği oyunlar arasında Silahlar ve Çiçekler, Alaaddin ve Sihirli Lamba, Cephede Piknik, Gülünç Kibarlar, Sevgili Tiyatro, Bunu Yapan İki Kişi, Barbaros Hayrettin gibi oyunlar yer alırken, rol aldığı oyunlar arasında da Kuğular Şarkı Söylemez, IV. Murat, Hep Vatan İçin, Bir Sabah Gülerek Uyan, III.Selim, Aman Bana Bir Eğlence, Yanlışlıklar Komedyası bulunuyor.

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