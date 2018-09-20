Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, usta oyuncuları Oytun Şanal ve Ferdi Merter Fosforoğlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdür Kurt mesajında, Ankara DT'nin emekli oyuncusu Oytun Şanal'ın (81) dün hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları belirtti:

"Devlet Tiyatrosu emekli sanatçımız Oytun Şanal'ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tiyatro camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Genel Müdür Kurt, ayrıca Ankara DT emekli oyuncusu, eski başrejisörü olan ve dün 79 yaşında yaşamını yitiren Ferdi Merter Fosforoğlu için de bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Mustafa Kurt, mesajında, Kurtlar Vadisi'nin "Beyefendi"si, Kiralık Aşk'ın "Hulusi Baba"sı olarak da tanınan, oyuncu, yönetmen, senarist ve seslendirme sanatçısı Ferdi Merter Fosforoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tiyatro camiasına sabır ve başsağlığı diledi.

- Oytun Şanal ve Ferdi Merter Fosforoğlu kimdir?