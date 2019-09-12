DTİK Avrupa Girişimci Toplantısı

BERLİN (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Almanya’nın 1,3 trilyon dolarlık bir ithalatı olduğunu belirterek, “1,3 trilyon dolarlık potansiyel içinde ben sadece 16 milyar dolar satıyorum ki, yüzde olarak bile telaffuz edilmesine gerek olmayan bir rakam. İthal eden bir ülkeye bizim satamamamız bir ayıptır.” dedi.

Bakan Yardımcısı Batur, Almanya'nın başkenti Berlin’de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen Avrupa Girişimci Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, artan korumacılık ve ticaret savaşlarının olduğu bu küresel piyasa ortamında, var gücüyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

OECD ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiklerini hatırlatan Batur, Dünya Bankası'nın Küresel Ekonomik Büyüme Raporu’nda ticaret savaşlarının etkisini artırması, gelişmekte olan ülkelerdeki finansal dalgalanmalar ve gelişmiş ülkelerdeki büyümenin yavaşlaması gibi risk faktörlerine dikkatin çekildiğini anlattı.