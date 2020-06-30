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DTK Operasyonunda 23 Tutuklama

30.06.2020 11:07 | Son Güncelleme

Geçen hafta Diyarbakır’da Demokratik Toplum Kongresine (DTK) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 kişiden 23’ü tutuklandı. DTK binası ise mühürlendi

DTK Operasyonunda 23 Tutuklama

Geçen hafta Diyarbakır’da Demokratik Toplum Kongresine (DTK) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 kişiden 23’ü tutuklandı. DTK binası ise mühürlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Haziran günü Demokratik Toplum Kongresi’ne yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği Diyarbakır merkezli operasyonda 6 ilde 76 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda aralarında görevden alınan HDP’li belediye başkanları, parti, sivil toplum ve sendika üyelerinin bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler dünden itibaren gruplar halinde savcının karşısına çıkarıldı. Savcılık sorguları yapılan şüphelilerden 23’ü tutuklanırken, 22’si adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Demokratik Toplum Kongresi’nin merkez binası da mühürlendi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nden soruşturma ile ilgili yapılan açıklamada, operasyona 2018 yılında ele geçirilen bazı belgelerin incelenmesi sonucu karar verildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “PKK/KCK terör örgütü adına yurt içerisinde faaliyet yürüten örgüt yanlısı oluşumların koordinesini sağlamak, örgüt kararları doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan her türlü eylemi organize etmek için kurulan KCK/TM yapılanmasına yönelik 09.10.2018 günü yapılan operasyon kapsamında DTK binasında yapılan arama sonucu elde edilen fiziki ve dijital dokümanların yapılan incelemesinde dokümanlarda adı geçen şahıslar olduğu anlaşılmış ve gerekli kimlik tespit çalışmaları yapılarak DTK (Demokratik Toplum Kongresi) içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulundukları şeklinde haklarında bilgiler elde edilen Diyarbakır merkezli olmak üzere 6 ilde, 63 şüpheli şahsın, 76 adresinde 26.06.2020 günü yapılan aramada 45 şüpheli yakalanarak Müdürlüğümüzce gözaltına alınmıştır. Kayapınar ilçesinde bulunan DTK binası yapılan aramanın akabinde ilgili kanun maddelerince el koyma tedbiri uygulanarak mühür altına alınmıştır. 28.06.2020 günü ile 29.06.2020 günü adli mercilere sevk edilen 45 şahıstan; 22 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilerek mahkemeden serbest bırakılmış, 23 şahıs tutuklanmıştır. 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir “

HDP operasyonlar sırasında evine baskın yapılan Yerel Yönetimler Kurulu Üyesi Sevil Rojbin Çetin'e köpekle işkence yapıldığı iddia ederek tepki göstermişti.

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