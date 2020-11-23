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DTK soruşturmasında 5 tutuklama

23.11.2020 22:25 | Son Güncelleme:
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DTK soruşturmasında 5 tutuklama

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr.

Şeyhmus Gökalp'in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasına 2018 ve 2020 yıllarında düzenlenen iki ayrı baskında ele geçirilen isim listeleri gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 20 Kasım'da Diyarbakır başta olmak üzere farklı kentlerde gözaltına alınan 75 kişiden beşi tutuklandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp'in yanı sıra Diyaiddin Noyan, İrfan Kanğal, Yılmaz Kan ve Haknaz Sadak "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

20 Kasım'da gözaltına alınan 75 kişiden 21 avukat aynı gün, biri avukat 8 kişi ise bir gün sonra emniyetteki ifadelerinden sonra serbest bırakılmıştı, 40 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adıyaman''da gözaltına alınan İnsan Hakları Derneği (İHD) Adıyaman Şube Başkanı Bülent Temel de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadeden sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya, adli kontrol şartıyla sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılırken, Jin News editörü Sultan Mercen de serbest kaldı.

Ne olmuştu?

Diyarbakır'da 20 Kasım'da Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında, saat 04.30’dan itibaren 101 kişinin ev ve işyerlerine terörle mücadele ekipleri tarafından operasyon yapılmıştı.

Operasyonda 108'i Diyarbakır, 2'si İzmir, 2'si İstanbul ve 1'i Adıyaman olmak üzere 113 adreste arama yapılmış, 24'ü avukat olmak üzere 75 kişi gözaltına alınmıştı.

Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 165 fişek, çok sayıda dijital materyal, toplatma kararı olan kitap ve dokümana el konulduğu açıklanmıştı.

DW/TY,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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