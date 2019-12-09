HABER

DT'nin yerli oyunlarında biletlerin yüzde 95'i satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 14:56 | Son Güncelleme

DT'nin yerli oyunlarında biletlerin yüzde 95'i satıldı

Devlet Tiyatroları (DT) tarafından 6'ncı kez düzenlenen Yerli Yazarlar Haftası kapsamında sahnelenecek oyunların bilet satışları yüzde 95'e ulaştı.

DT'den yapılan açıklamaya göre, başkentin farklı sahnelerinde 10-15 Aralık tarihlerinde seyirciyle buluşacak oyunların bilet satışları 27 Kasım Çarşamba günü başladı. Türk yazarların eserlerinden derlenen 60 temsilin biletleri tükenmek üzere.

Diyarbakır, Ankara, Antalya, Bursa, Sivas, Erzurum, İzmir ve İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılarını bir araya getiren ve sekiz ilin farklı uyarlamalarıyla sahnelenecek temsillerin genel bilet satış oranı yüzde 95 oldu.

Hafta süresince 20 bin kişinin tiyatroyla buluşması beklenirken, bugüne kadar 19 bin bilet satıldı.

Ömer F. Oyal'ın yazdığı "Uçmak Hezarfen Ahmed Çelebi", Haldun Dormen'in yazdığı "Kantocu", Haldun Taner'in yazdığı "Keşanlı Ali Destanı", Asiye Demet Köse'nin yazdığı "1919: Şafak", Gökçe Kurt Elitez'in derlediği "Bir Nefes Dede Korkut", Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı "Şapka" ve Ergun Sav'ın yazdığı "Vatan Yahut Namık Kemal" kapalı gişe perde açacak.

Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı "Buzlar Çözülmeden", Filibeli Ahmed Hilmi'nin yazdığı "Amak-ı Hayal", Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı "Reis Bey", Ahmet Metin Önel'in yazdığı "Eyvah Nadir" ve Ayla Çınaroğlu'nun yazdığı çocuk oyunu "Yedi Kapılı Kent" oyunlarının ise doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı.

Tiyatroseverlerin yoğun ilgisinden dolayı etkinlik gününe kadar tüm oyunların dolması bekleniyor. Biletler internetten ve Devlet Tiyatroları gişelerinden satışa sunuluyor.

PARTNER Kan donduran olay! Bakire kızları... Kan donduran olay! Bakire kızları...
Başkan Gökhan, bin yıllık miras karakılçık buğday tohumunu toprakla buluşturduBaşkan Gökhan, bin yıllık miras karakılçık buğday tohumunu toprakla buluşturdu
Düzce polisinden uyuşturucu operasyonuDüzce polisinden uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bilet satışları Devlet Tiyatroları Yerli Yazarlar Haftası

En Çok Okunan Haberler

Böyle basıldılar! Ne olduğunu anlamadan gözaltına alındılar

Böyle basıldılar! Ne olduğunu anlamadan gözaltına alındılar

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk! 3 kararı veto etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doğa Koleji öğretmenlerinin eylemine velilerden destek (Doğa koleji satılıyor mu?)

Doğa Koleji eyleminde yeni gelişme

Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.