DTO İzmir Şubesinden AA'ya ödül

İZMİR (AA) - İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 16. Medya ve Fotoğraf Yarışması'nda kazananlar belirlendi.

Şubeden yapılan yazılı açıklamaya göre, denizcilik ve deniz ticaretinin etkin biçimde tanıtılması amacıyla hazırlanan yarışma, "haber" ve "fotoğraf" kategorilerinde düzenlendi.

Haber dalında birinciliğe "Denizciliğin Cinsiyeti Yok, Aklı Var" haberiyle Ticaret gazetesinden Duygu Göksu layık görülürken, İlkses gazetesinden Burcu Yanar ise "48 Yıllık Kanun Değişmeli" haberiyle ikinci oldu.

Anadolu Ajansından Yusuf Şahbaz da "Deniz Rençberlerinin Ömrü Su Altında Geçiyor" haberi ile üçüncülüğü elde etti.

Ege Telgraf gazetesinden Utkucan Akkaş'a "Balıkçılığa Yeni Hikaye" haberi ile mansiyon ve Ticaret gazetesinden Seda Gök'e de "Su ürünleri" konulu araştırmasından dolayı jüri özel ödülü verildi.

Fotoğraf dalında birinci Emine Emel Özcan, ikinci Ahmed Melik Yağmur ve üçüncü ise Emre Tazegül oldu.

Yarışmaya katılan 17 eser de sergilenmeye değer görüldü.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, haber ve fotoğraf yarışması sayesinde Türk denizciliğine ve bölge denizcilik faaliyetlerine olan ilgiyi sürekli canlı tutmayı amaçladıklarını kaydetti.

