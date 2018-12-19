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DTÖ, Suudi Arabistan hakkındaki dava için "tahkim komisyonu" oluşturacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 02:46 | Son Güncelleme

Dünya Ticaret Örgütünün, Katar'ın Suudi Arabistan aleyhinde fikri mülkiyet ihlallerine ilişkin açtığı dava için tahkim komisyonu oluşturacağı açıklandı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Katar'ın Suudi Arabistan'a fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı davanın incelenmesi için "tahkim komisyonu" oluşturulması talebini kabul etti.

Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, DTÖ'nün Katar'ın Suudi Arabistan aleyhinde fikri mülkiyet ihlallerine ilişkin açtığı dava için tahkim komisyonu oluşturacağı duyuruldu.

Açıklamada, tahkim komisyonu oluşturma talebinin, anlaşmazlıkları çözme komisyonu tarafından düzenlenen toplantıda kabul edildiği belirtildi.

Dava, Suudi Arabistan'ın tüm Katarlı şirket ve vatandaşların fikri mülkiyet haklarına yönelik ihlallerini içeriyor.

Katar ekim ayında Suudi Arabistan'a BeIN Sports Arabia, beoutQ sports yayın haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle DTÖ'de dava açmıştı. Dava dilekçesinde yaklaşık 1 milyar dolar tazminat talep edilmişti. Suudi Arabistan DTÖ'ye yaptığı açıklamada, Katar'la fikri mülkiyet haklarına ilişkin anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin icraatlara güvenlik gerekçeleriyle katılmayacağını bildirmişti.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn 5 Haziran 2017'de Katar'la ilişkilerini kestiğini duyurmuştu. Teröre destek verdiği iddiasıyla başlayan krizin ardından söz konusu ülkeler Katar'a sert ekonomik abluka uygulamayı sürdürüyor.

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Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Katar Komite Suudi Arabistan tahkim komisyonu

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