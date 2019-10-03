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DTÖ'den ABD'ye 7,5 Milyar Dolarlık Tazminat

03.10.2019 20:07 | Son Güncelleme

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Washington’a Avrupa’dan ithal edilen ürünlerde 7,5 milyar dolar değerinde gümrük vergisi uygulaması konusunda yeşil ışık yaktı. Bu, DTÖ tarafından şikayetçi taraflardan birine bugüne kadar verilen en yüksek yıpranma tazminatı ve karar temyize götürülemiyor

DTÖ'den ABD'ye 7,5 Milyar Dolarlık Tazminat

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Washington’a Avrupa’dan ithal edilen ürünlere 7,5 milyar dolar değerinde gümrük vergisi uygulaması konusunda yeşil ışık yaktı.

Bu durumun Avrupa’yla okyanus ötesi ticaret savaşını tetiklemesinden endişe ediliyor.

Bu, DTÖ tarafından şikayetçi taraflardan birine bugüne kadar verilen en yüksek yıpranma tazminatı. DTÖ’nün kararı nihai ve temyize götürülemiyor.

ABD, Avrupa Birliği’ni (AB) 2004’te DTÖ’ye şikayet etmişti.

Amerika, DTÖ’nün kararının ardından Çarşamba günü Avrupa yapımı Airbus uçaklara yüzde 10; Fransız şarabı, İskoç ve İrlanda viskisi ile Avrupa kıtasından alınacak peynire de yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

‘Bu, güzel bir zafer oldu’

Başkan Donald Trump kararı yazdığı bir Twitter mesajıyla kutladı. Trump, “ABD, seneler boyunca bize ticarette gümrük vergileri, ticaret sınırları ve daha birçok konuda kötü muamele eden AB’ye karşı DTÖ’den 7,5 milyar dolarlık bir tazminat kazandı. Bu dava yıllardır sürüyordu. Bu, güzel bir zafer oldu!” ifadelerini kullandı.

Vergilerin Airbus konsorsiyumu içindeki dört ülkeyle, İspanya’dan alınan zeytinleri, İngiltere’den alınan yün dokuma ürünlerini, Almanya’dan alınan alet ve kahveyi, İngiltere’nin viskisiyle Fransa’nın şarabını etkilemesi bekleniyor. Bu ülkelerin hemen hemen hepsinden alınan peynirlerin yüzde 25 oranında vergiye tabi olması öngörülüyor. İtalya şarapları, zeytinyağı ve Avrupa’dan alınan çikolataysa vergilerden muaf tutuluyor.

Vergilere tabi olacak ürünler Washington’un hazırladığı ve aralarında helikopterler, önemli uçak yedek parçaları, deniz ürünleri ve diğer kategorilerin bulunduğu geniş bir listenin içinden seçildi.

AB’den ise ABD’nin gümrük vergisi kararına misilleme yapılacağı uyarısı geldi.

Dünyanın en büyük iki uçak üreticisi Avrupalı Airbus ve Amerikan Boeing arasında 2004’ten bu yana sübvansiyonlar üzerinden savaş yaşanıyor.

ABD İngiltere, Fransa, Almanya, ve İspanya’yı Airbus’a yasa dışı sübvansiyon vermekle suçluyor. Bu şekilde, ticari uçakları küresel piyasada ABD’li rakipleri Boeing’den daha ucuz hale getirdiklerini öne sürüyor.

Amerika ve Çin arasındaysa bir yıldan uzun süredir devam eden ticaret savaşında taraflar birbirlerinden ithal ettikleri ürünlere yüzlerce milyar dolarlık vergiler uyguluyor.

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