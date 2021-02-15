DTÖ’nün yeni başkanı Okonjo-Iweala oluyor

Nijeryalı Ngozi Okonjo-Iweala, ABD’nin vetosunu geri çekmesinin ardından tüm üyelerin desteği ile bu göreve gelecek.Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) başkanlığını, tarihinde ilk kez bir kadın ve bir Afrikalı üstlenecek. Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Örgüt'e üye 164 ülkenin temsilcilerinden oluşan konseyin gün içinde, Nijeryalı ekonomist Ngozi Okonjo-Iweala'nın bu göreve atanma kararını duyurması bekleniyor.

Bir süre öncesine kadar, üye ülkeler içinde sadece eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump hükümeti tarafından veto edilen Okonjo-Iweala'nın tayinine, Başkan Joe Biden yönetiminin bu vetoyu geri çekmesinin ve söz konusu adaya güvenini ifade etmesinin ardından kesin gözüyle bakılıyor.

66 yaşındaki Okonjo-Iweala 25 yıl boyunca, yoksul ülkelerdeki kalkınma projelerine maddi destek sağlayan Dünya Bankası'nda görev yapmıştı. 2003 yılından bu yana da, ülkesi Nijerya'da iki kez maliye, bir kez de dışişleri bakanı olarak görev yapan Okonjo-Iweala, son olarak dünya çapında koronavirüs aşılarının adil bir biçimde dağıtımını koordine etme görevini üstlenen, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği‘nin (GAVI) yönetim kurulu başkanlığında bulunuyordu.