DÜ Hastanesi Ortadoğu ve Balkanların sağlık üssü oldu

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektör Yardımcısı ve DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, hastanelerinin 2019 yılında Ortadoğu ve Balkanların sağlık üssü haline geldiğini belirterek, 3 binin üzerinde yabancı uyruklu hastaya sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

DÜ Rektör Yardımcısı ve DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, 2019 yılını değerlendirdi. Daha önce hastanelerinin isminin Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini olduğunu ve Sağlık Bakanlığı’nın hastane ismini Dicle Üniversitesi Hastanesi olarak güncellediğini ifade eden Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, "Hastanemiz, 2019 yılı içerisinde bölgenin kadim ve referans hastanesi yaklaşık 10 milyon bölge insanına hizmet etmeye devam etti. 2019 yılında 900 bine yakın hastaya ayakta tedavi hizmeti verildi. Yine 155 bine yakın hasta klinikte yatırılarak tedavi edildi ve 205 bin ameliyat gerçekleştirildi. Ayrıca hastanemizde Suriyeli vatandaşlarımız dahil 3 binin üzerinde yabancı uyruklu hastaya hizmet verildi. Klinik yatak doluluk oranlarımız, kliniklerde bu oran yüzde 70’lerin üzerinde doluluk oranı ile hizmetlerimizi verdik. Yoğun bakım ünitelerimizde de yüzde 80’lerin üzerinde bir doluluk oranı ile hizmetlerimize devam ettik" dedi.

Dilce Üniversitesi Hastanesi’nin Ortadoğu’nun sağlık üssü konumunda olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kadiroğlu, "Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin yanı sıra Ortadoğu’nun bir sağlık üssü konumundadır. Dolayısıyla biz hem 10 milyon bölge insanına hem de Ortadoğu coğrafyasına, tabi bunların içerisinde Türki cumhuriyetlerine, yine 4 veya 5 saatlik uçuş mesafesinde bulunan Balkan ülkelerine hatta Orta Avrupa ülkelerine yakınız ve bu sağlık hizmetlerimizi sağlıkta kalite standartları çerçevesinde tecrübeli kadromuz ile beraber en iyi şekilde vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.



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