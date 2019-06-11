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DÜ öğrencileri atıklarla sanat yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 13:44 | Son Güncelleme

Dicle Üniversitesi (DÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu İç Mekan Tasarım ve Mobilya Dekorasyon Bölümü öğrencileri geri dönüşümdeki malzemeleri değerlendirerek sergi açıp sanatseverlerle buluşturdu.DÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu İç Mekan Tasarım ve Mobilya Dekorasyon Bölümü öğrencileri tarafından atık maddeler değerlendirilerek sergi açılarak sanatseverlerle buluşturuldu.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu İç Mekan Tasarım ve Mobilya Dekorasyon Bölümü öğrencileri geri dönüşümdeki malzemeleri değerlendirerek sergi açıp sanatseverlerle buluşturdu.
DÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu İç Mekan Tasarım ve Mobilya Dekorasyon Bölümü öğrencileri tarafından atık maddeler değerlendirilerek sergi açılarak sanatseverlerle buluşturuldu. Okulun mobilya atölyesinde açılan sergiye Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, okulun hocaları, öğrenciler ve dışarıdan davetliler katıldı. Açılış kurdelesini kesin Rektör Gül, daha sonra stantları gezdi.

“Atık maddeleri değerlendirerek orman kaynaklarımıza destek verelim”
Proje hakkında açıklamalarda bulunan İç Mekan Tasarım Bölüm Başkanı ve Mobilya Dekorasyon Bölümünde Öğretim Üyesi olan Beyhan Karakuş Yeğet, burada tamamen mobilya dekorasyon ve iç mekan tasarımı öğrencilerinin uygulamalı derslerde akademisyen hocaların destekleriyle birlikte tasarladıkları projeleri üretime sunduklarını söyledi. Tasarladıkları ürünleri proje kapsamında üretime sunarken burada farklı bir mesaj vermek istediklerini belirten Yeğet, “Asıl mesajımız atık ham maddelerin değerlendirilmesi. Yani geri dönüşüm mesajı vermek istedik. Atık ham maddelerden işte öğrencilerimiz ilk etapta kendi projelerini tasarladılar. Tasarladıktan sonra ise üretime sundular. Yani tamamen bu ürünler öğrencilerimizin kendi tasarımlarının eseridir. Benim öğrencim atık ham madde yerine olası durumdaki gerçek ham maddelerden de tasarımlarını yapabilirdi ve onun için çok daha kolay olurdu bu tasarımları yapmak. Ve belki çok daha güzel sanatla buluşan estetik güzel ürünler sunabilirdi. Aslında atılan maddeleri değerlendirirken öğrenciler projeleri sunma aşamasında daha çok zorlandılar. Belki atık ham maddelerden projeler üretildiğinde çok estetik sanatla buluşan güzel ürünler elde edemediler ama amaç tamamen gördüğünüz şu mesajı vermek olduğu için atık ham maddeleri değerlendirdik. Tabi ki bu attık ham maddeleri biz değerlendirirken en baştaki amacımız kısıtlı orman kaynaklarımıza destek vermekti. Malumunuz şudur ki artık günümüzdeki orman kaynaklarımız normal ham maddeler için bile yetersiz gelmekte. Zaten mesela ortalama bir çam ağacının bile yetişme süresi 60 yıldır. 60 yıl olduğu için tabi ki bunları biz nelerle destek veriyoruz, yapay levha ürünleriyle. Artık biz yapay levha ürünlerine geçip atıl ham maddeleri değerlendirerek dedik ki hem orman kaynaklarımıza destek verelim, hem de çevre kirliliğine, insan sağlığına zararı engelleyelim, önleyelim ve ekonomimize katkıda bulunmak istedik. Bu yıl biz iç mekan tasarımı ve mobilya dekorasyon öğrencilerimizden ilk mezunlarımızı vereceğiz. Bu ilk mezunlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz ilk sergimiz oldu. Amacımıza ulaşabildiysek, gayemize ulaşabildiysek ne mutlu bize” dedi.

“Keşke atmasaydık değil, iyi ki dönüştürmüşüz”
Mobilya Dekorasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Gülşen Gökdemir ise doğru değerlendirildiği sürece hiçbir şeyin atılmaması gerektiğini söyledi. Gökdemir, “Çünkü her şeyin bir geri dönüşümü mutlaka vardır. Hiç ummadığınız anda ummadığınız bir yerde öyle bir malzeme ile karşılaşırsınız ki, ‘ay bende bu vardı keşke atmasaydım dersiniz’ işte biz bu keşkelerin önüne geçe bilmek için zaten bu tarz projeleri yapıyoruz.” Keşke atmasaydık değil, iyi ki dönüştürmüşüz” bunu söyletmeye çalışıyoruz inanlara” diye konuştu.
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu İç Mekan Tasarım ve Mobilya Dekorasyon Bölümü öğrencisi İbrahim Çavlan, atıkların oluşturduğu güzel şeyler olduğunu ifade etti. Çavlan, “Her şeyin çöp olmadığının insanların farkında olması lazım. Sadece bu mobilya için değil yani. Çevremizde baya bir attık madde var. Onların değerlendirilmesi daha güzel olur” şeklinde konuştu.

DÜ öğrencileri atıklarla sanat yaptı

DÜ öğrencileri atıklarla sanat yaptı

DÜ öğrencileri atıklarla sanat yaptı

DÜ öğrencileri atıklarla sanat yaptı

DÜ öğrencileri atıklarla sanat yaptı

DÜ öğrencileri atıklarla sanat yaptı

DÜ öğrencileri atıklarla sanat yaptı

DÜ öğrencileri atıklarla sanat yaptı

DÜ öğrencileri atıklarla sanat yaptı

DÜ öğrencileri atıklarla sanat yaptı

DÜ öğrencileri atıklarla sanat yaptı

DÜ öğrencileri atıklarla sanat yaptı

DÜ öğrencileri atıklarla sanat yaptı

DÜ öğrencileri atıklarla sanat yaptı

DÜ öğrencileri atıklarla sanat yaptı

DÜ öğrencileri atıklarla sanat yaptı

DÜ öğrencileri atıklarla sanat yaptı

DÜ öğrencileri atıklarla sanat yaptı

DÜ öğrencileri atıklarla sanat yaptı
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