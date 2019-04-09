DÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi açıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesinin açılışı törenle yapıldı.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, törende yaptığı konuşmada, fakültenin ilk etapta Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi binasında hizmete başladığını söyledi.

Yönetime geldiklerinde üniversitede ihtiyaç duyulan akademik birimleri incelediklerini, sanatla ilgili bir fakültenin olmadığını belirlediklerini kaydeden Gül, bu nedenle fakülteyi açma girişiminde bulunduklarını kaydetti.

Fakültede Görsel İletişim Tasarımı ile Görsel Sanatlar ve Geleneksel Türk Sanatlar Bölümü'nün bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Gül, "Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü de açılacak. 2019-2020 yılında öğrenci almayı hedefliyoruz. Sanat ve Tasarım Fakültesi yükselecek ve diğer bölümleri yakalayacak." dedi.

Daha sonra Özel Öğretim Yöntemleri Sergisi açılışını da yapan Rektör Gül, "Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerini görsellere dökmüşler. Çok güzel bir tablo ortaya çıkmış. Üniversite olarak her adımda Diyarbakır'ı tanıtmaya çalışıyoruz. Kenti tanıtmak hepimizin misyonu olmalı." ifadelerini kullandı.

