Dua Lipa arkadaşına göğüslerini elletti! "Bunu yapmak istiyorum"

Londra'da konser sonrası arkadaşlarıyla partiye giden Dua Lipa gecenin sonundan pozlarını paylaştı. Pembe takımıyla iddialı tarzını yine gösteren Dua Lipa hayranlarını mest etti.

Lipa, bir grup arkadaşı ve ekibiyle birlikte doyasıya eğlendiği anları paylaşmayı ihmal etmedi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar parti yapan Lipa, eğlence anında çekilen fotoğraflarıyla olay oldu. Partide Türk fotoğrafçı Mert Alaş da vardı.

Dua Lipa'nın dans ettiği sırada bir arkadaşının ünlü şarkıcının göğüslerini ellemesi dikkat çekti. Dua Lipa'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa çok sayıda yorum geldi.

Bazı takipçileri fotoğrafı beğenirken, bazıları da eleştiride bulundu. Bazı takipçiler ise "Bunu yapmak istiyorum" dedi.



