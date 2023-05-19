Dua Lipa bornozuyla ayna karşısına geçti! Beğeni butonu çöktü

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, hem güzelliği hem de sesiyle gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Dua Lipa cesur ve birbirinden iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.

Oldukça seksi pozlar veren Dua Lipa bu defa bornozuyla aynı karşısına geçti. Makyajsız haliyle çok beğenilen ünlü ismin son paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Dua Lipa'nın son paylaşımına 'Bu ne güzellik', 'Sana bayılıyorum', 'Gerçekten güzel görünüyorsun' gibi yorumlar geldi.

Dua Lipa 22 Ağustos 1995 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya gelmiştir.

Ünlü şarkıcı ilk albümünü 2017 yılında çıkarttığında 21 yaşındaydı.

Aslen Kosova Arnavutu olan Dua Lipa Londra'da doğduktan sonra 2006'da ailesiyle birlikte Kosova'ya göçtüğü bilinmektedir.

2014 yılında Londra'ya geri dönen Dua Lipa'nın profesyonel müzik kariyeri için ilk adımlarını atmaya başlamıştır.



