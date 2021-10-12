Dua Lipa da furyayı takip etti! Göğüs uçlarını çiçekle kapattı

Dua Lipa, geçtiğimiz gece birkaç tane çarpıcı fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Instagram’ı aktif olarak kullanan isimlerden olan Dua Lipa’nın 75 milyona yakın takipçisi bulunmakta.

Dünyaca ünlü top model kardeşler Bella Hadid ve Gigi Hadid’in kendisi gibi model erkek kardeşleri Anwar Hadid’le aşk yaşayan Dua Lipa, bir süredir tatil için farklı farklı ülkeleri geziyordu. Dua Lipa, son paylaşımıyla Londra’ya döndüğünü de duyurmuş oldu.

26 yaşındaki şarkıcı, göğüs uçlarını çiçek deseni ile kapatan üstü transparan siyah mini bir elbise giyerken, fotoğraflarında güneş gözlüğü takmayı tercih etti. Dua Lipa paylaşımına, 'Bu bir Londra meselesi.' notunu ekledi. Dua Lipa’nın fotoğraflarını 3 buçuk milyondan fazla beğeni aldı.



