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Dua Lipa da furyayı takip etti! Göğüs uçlarını çiçekle kapattı

12.10.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yılların popüler pop şarkıcısı Dua Lipa, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla olay oldu. Son günlerde ünlü isimlerin tercih ettiği bir stille takipçilerinin karşısına çıkan Dua Lipa, göğüs uçlarını çiçek deseni ile kapatan üstü transparan siyah bir elbise tercih etti.

Dua Lipa da furyayı takip etti! Göğüs uçlarını çiçekle kapattı

Dua Lipa, geçtiğimiz gece birkaç tane çarpıcı fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Instagram’ı aktif olarak kullanan isimlerden olan Dua Lipa’nın 75 milyona yakın takipçisi bulunmakta.

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Dünyaca ünlü top model kardeşler Bella Hadid ve Gigi Hadid’in kendisi gibi model erkek kardeşleri Anwar Hadid’le aşk yaşayan Dua Lipa, bir süredir tatil için farklı farklı ülkeleri geziyordu. Dua Lipa, son paylaşımıyla Londra’ya döndüğünü de duyurmuş oldu.

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26 yaşındaki şarkıcı, göğüs uçlarını çiçek deseni ile kapatan üstü transparan siyah mini bir elbise giyerken, fotoğraflarında güneş gözlüğü takmayı tercih etti. Dua Lipa paylaşımına, 'Bu bir Londra meselesi.' notunu ekledi. Dua Lipa’nın fotoğraflarını 3 buçuk milyondan fazla beğeni aldı.

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Dua Lipa Instagram
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