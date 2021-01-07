Dua Lipa ile Anwar Hadid'in sivilce operasyonu olay oldu

Son yıllarda müzik listelerinde zirvede yer alan Dua Lipa, sevgilisi Anwar Hadid'le Meksika'da tatile çıktı.



Yılbaşı tatili için Meksika'nın Tulum kentini tercih eden Dua Lipa, uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Anwar Hadid ile birlikte keyifli vakit geçiriyor.

Geçtiğimiz gün plajda görüntülenen Lipa ve Hadid, hem güneşlendi hem de kitap okudu.

21 yaşındaki model, bir ara cep telefonuyla ilgilendikten sonra sevgilisinin yanına yaklaştı.

Aşıklar, daha sonra sohbete dalıp birbirlerinin yüzündeki sivilceleri sıktı.

İkilinin bu onları magazin gündemine düşünce Lipa ve sevgilisi dalga konusu oldular.



