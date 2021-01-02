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Dua Lipa ile Anwar Hadid kumsalda aşka geldi

02.01.2021 12:21 | Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile sevgilisi Anwar Hadid, yeni yılı sıcak güneşin altında karşıladı. Genç çift, arkadaşlarıyla birlikte gittikleri tatilde; hem deniz ve güneşin tadını çıkardı hem de romantik anlar yaşadı.

Şarkıcı Dua Lipa ile sevgilisi Anwar Hadid, yeni yıl tatilini Meksika'nın Tulum kentinde geçiriyor.

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TULUM TATİLİNDELER

Bir grup arkadaşlarıyla birlikte 2021 yılını karşılayan genç çift, önceki gün de kumsalda görüntülendi. Rengarenk bir bikini giyen Dua Lipa, üzerine de onu tamamlayan sarı bir pareo bağladı.

Arkadaşlarıyla eğlenceli bir sohbete dalan Lipa, daha sonra uzanıp güneşlenmeye başladı.

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SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Sevgilisi Anwar Hadid'in yanına güneşlenen Lipa, güneş ışınlarının gözlerini rahatsız etmemesi için de yüzüne sarı pareosunu örttü.

İki sevgili bir süre sohbet ettikten sonra birbirlerini öpücüklere boğdu.

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