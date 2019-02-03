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Dua Lipa kafes elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.02.2019 15:08 | Son Güncelleme

Önceki gün Londra’da, müziğini bestelediği filmin galasına katılan şarkıcı Dua Lipa, kafesi andıran Armani imzalı elbisesi ile kırmızı halıda tüm bakışları üzerinde topladı.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, önceki gün Alita: Battle Angel filminin Londra'daki Leicester Square’de düzenlenen galasına katıldı.

Dua Lipa kafes elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu

Önceki gün Londra’da, müziğini bestelediği filmin galasına katılan şarkıcı Dua Lipa, kafesi andıran Armani imzalı elbisesi ile kırmızı halıda tüm bakışları üzerinde topladı.
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, önceki gün Alita: Battle Angel filminin Londra'daki Leicester Square’de düzenlenen galasına katıldı.
Projenin müziğini yapan 23 yaşındaki şarkıcı kafesi andıran elbisesiyle kırmızı halının en dikkat çeken ismi oldu.
Armani Prive marka lazer kesim bir elbise giyen şarkıcı, iddialı görüntüsüyle tüm bakışları üzerinde topladı.
Armani Prive Sonbahar 2018 koleksiyonunda yer alan elbise, Lipa için özel olarak modifiye edildi ve elbisenin etek kısmındaki astar tamamen çıkarıldı.
Lipa, kırmızı halı görünümünü Jimmy Choo ‘Venus’ çanta, Max platform topuklu ayakkabı, Alan Crocetti ve Shaun Leane imzalı mücevherlerle tamamladı.
Ünlü şarkıcıya kırmızı halıda sevgilisi Isaac Carew de eşlik etti.
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Anahtar Kelimeler:
dua lipa kafes elbise

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