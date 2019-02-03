Dua Lipa kafes elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu

Önceki gün Londra’da, müziğini bestelediği filmin galasına katılan şarkıcı Dua Lipa, kafesi andıran Armani imzalı elbisesi ile kırmızı halıda tüm bakışları üzerinde topladı.

Projenin müziğini yapan 23 yaşındaki şarkıcı kafesi andıran elbisesiyle kırmızı halının en dikkat çeken ismi oldu.

Armani Prive marka lazer kesim bir elbise giyen şarkıcı, iddialı görüntüsüyle tüm bakışları üzerinde topladı.

Armani Prive Sonbahar 2018 koleksiyonunda yer alan elbise, Lipa için özel olarak modifiye edildi ve elbisenin etek kısmındaki astar tamamen çıkarıldı.