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Dua Lipa, mülteci kampını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

Grammy ödüllü şarkıcı Dua Lipa, UNICEF destekçisi olarak gittiği Lübnan’da Suriyeli mülteci çocuklarla bir araya geldi.UNICEF destekçisi, Arnavut asıllı şarkıcı Dua Lipa, Lübnan’da UNICEF’in koruma altına aldığı çocuklarla buluştu.

Dua Lipa, mülteci kampını ziyaret etti

Grammy ödüllü şarkıcı Dua Lipa, UNICEF destekçisi olarak gittiği Lübnan’da Suriyeli mülteci çocuklarla bir araya geldi.
UNICEF destekçisi, Arnavut asıllı şarkıcı Dua Lipa, Lübnan’da UNICEF’in koruma altına aldığı çocuklarla buluştu. İlk önce Filistinli öksüz ve yetimlerle bir araya gelen Dua Lipa, günlük hayatta yaşadıkları sorunlar hakkında çocuklardan bilgi aldı. Ardından gençlerle bir araya gelen Lipa, mültecilerin yaşadığı eğitim, iş ve fırsat engelleri hakkında konuştu.
Filistinli mültecilerin kampının ardından Lipa, Beka Vadisinde Lübnanlı sivil toplum kuruluşlarının kurduğu Suriyeli mültecilerin kampına gitti. Suriyeli mültecilerin bulunduğu kampta açıklamalarda bulunan Lipa, “Özellikle bir göçmen ailenin çocuğu olarak, İngiltere’de doğmuş, hayallerini yaşama imkânı bulmuş biri olarak, bana bir şans verildiği için şanslı hissediyorum. Çünkü benim imkanım vardı ve her çocuğun bu imkanlara sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Herkes, istedikleri yerde gelişme ve kendilerini yetiştirme fırsatı bulmalı” ifadelerini kullandı.
Lübnan’da 1 milyondan fazla Suriyeli mülteci bulunuyor. Mültecilerin yarısını oluşturan çocukların çoğu şiddete ve istismara maruz kalmış ve sağlık hizmetlerine ve eğitime erişme konusunda sıkıntı çekmeye devam ediyor.
UNICEF ile ilk yolculuğuna çıkan Londra doğumlu Dua Lipa, 1992’de Balkanlar’daki iç karışıklıktan kaçan Kosovalı bir ailenin çocuğu. 1995 yılında doğan Lipa’nın ailesi, ayrıldıktan 11 yıl sonra ülkelerine dönerek, anavatanlarında tekrar yaşama imkanı bulmuştu.

Dua Lipa, mülteci kampını ziyaret etti

Dua Lipa, mülteci kampını ziyaret etti

Dua Lipa, mülteci kampını ziyaret etti

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