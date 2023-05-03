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  4. Dua Lipa'nın 100 karatlık elmas kolyesi Met Gala'ya damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı

Dua Lipa'nın 100 karatlık elmas kolyesi Met Gala'ya damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı

03.05.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya modasının en önemli etkinliği olan Met Gala ABD’nin New York kentinde gerçekleşti. Gösteri dünyasının en büyük yıldızları her yıl olduğu gibi bu yıl da en şık halleri ile kırmızı halıda boy gösterdiler. Met Gala'nın en çok konuşulan isimlerinden biri de 100 karat elmasla süslenen kolyesiyle ünlü şarkıcı Dua Lipa oldu. Lipa'nın elmas kolyesinin fiyatını duyanlar şoke oldu.

Dua Lipa'nın 100 karatlık elmas kolyesi Met Gala'ya damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı

Moda sektörünün en önemli etkinliği olan ve Metropolitan Museum of Art’ın kostüm enstitüsü yararına düzenlenen Met Gala 2023 bu yıl 2019 yılında 85 yaşında hayatını kaybeden modacı Karl Lagerfeld, onuruna düzenlendi.

Met Gala’ya katılan Arnavut asıllı İngili şarkıcı Dua Lipa geceye damga vuran isimlerden biri oldu. Dua Lipa'nın gösterişli elmas kolyesi dikkatlerden kaçmadı.

Karl Lagerfeld tarafından tasarlanan 1992 sonbahar koleksiyonundan Chanel markalı bir balo elbisesi giyen Dua Lipa, kolyesiyle adeta göz kamaştırdı.

Dua Lipa

KOLYEYİ TAKAN İLK KİŞİ

Özel tasarım olan 100 karatlık elmas kolye ile poz veren ünlü şarkıcı, bu kolyeyi takan ilk kişi oldu.

Dua Lipa 2

Ünlü mücevher markasının kolyesinde ki pırlantanın değerinin 10 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

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Ünlü şarkıcı, kolyesi ve elbisesiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

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Dua Lipa moda yaşında

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