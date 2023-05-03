Dua Lipa'nın 100 karatlık elmas kolyesi Met Gala'ya damga vurdu! Fiyatı dudak uçuklattı

Moda sektörünün en önemli etkinliği olan ve Metropolitan Museum of Art’ın kostüm enstitüsü yararına düzenlenen Met Gala 2023 bu yıl 2019 yılında 85 yaşında hayatını kaybeden modacı Karl Lagerfeld, onuruna düzenlendi.

Met Gala’ya katılan Arnavut asıllı İngili şarkıcı Dua Lipa geceye damga vuran isimlerden biri oldu. Dua Lipa'nın gösterişli elmas kolyesi dikkatlerden kaçmadı.

Karl Lagerfeld tarafından tasarlanan 1992 sonbahar koleksiyonundan Chanel markalı bir balo elbisesi giyen Dua Lipa, kolyesiyle adeta göz kamaştırdı.

KOLYEYİ TAKAN İLK KİŞİ

Özel tasarım olan 100 karatlık elmas kolye ile poz veren ünlü şarkıcı, bu kolyeyi takan ilk kişi oldu.

Ünlü mücevher markasının kolyesinde ki pırlantanın değerinin 10 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Ünlü şarkıcı, kolyesi ve elbisesiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.



