Dua Lipa'nın güneş kremiyle imtihanı...

Son dönemin ünlü modellerinden Bella ve Gigi Hadid'in kendileri gibi moda dünyasında kariyer yapan kardeşi Anwar Hadid ve başarılı şarkıcı Dua Lipa aşklarına dolu dizgin devam ediyor. İki aşık Miami'da tatil yaparken görüntülendi. Tanga bikinisiyle dikkat çeken Dua Lipa güneş kremi sürmekte zorlanınca ortaya bu kareler çıktı.

Dua Lipa'nın tatil keyfi

Son dönemin ünlü modellerinden Bella ve Gigi Hadid'in kendileri gibi moda dünyasında kariyer yapan kardeşi Anwar Hadid bir süredir şarkıcı Dua Lipa ile aşk yaşıyor. Hadid ve Lipa'nın yeni yıl tatili tam gaz devam ediyor.

Miami'de tatil yapan Dua Lipa ve Anwar Hadid tüm günü arkadaşlarıyla birlikte deniz ve havuz kenarında geçiriyor. 24 yaşındaki Lipa ile Hadid, bir yandan denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor, bir yandan da aşk tazeliyor. Sık sık romantik anlar yaşayan ikili deniz kenarında yine görüntülendi.

Tanga bikisiniyle cesur pozlar vermekten çekinmeyen Lipa; güneş kremiyle zor anlar yaşadı. Uzun süre güneş kremi sürmeye çalışan Lipa bu işi kendi beceremeyince yardım istedi.

Dağınık saçları, makyajsız ve doğal haliyle dikkat çeken Lipa'nın yardımına arkadaşları koştu. Lipa uzun süre güneş kremi sürdü ve en sonunda kalçalarına da arkadaşlarının krem sürmesine izin verdi. Miami'de tatilde olan çift birbirlerinden hiç ayrılmıyor. Güneş kremi süren çift uzun süre arkadaşlarıyla güneşin ve denizin tadını çıkardı.

İddialara göre ünlü çift birbirinden hiç ayrılmıyor! Öyle ki çiftin New York'ta bir daire kiraladığı iddia ediliyor. Dua ve Anwar tüm zamanlarını birlikte geçirdiği için birlikte yaşamayı da mantıklı buluyorlar.

Dua Lipa son dönemde müzik dünyasında yıldızı en hızlı parlayan ünlü. Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın yaşı çok genç olsa da Grammy Ödülleri var. Ayrıca şu ana kadar 5 tane Brit Ödülü de kazandı. Dua Lipa, 2017 yılında dijital müzik platformunda Beyonce, Ariana Grande, Adele gibi ünlüleri geride bırakıp en çok dinlenen şarkıcı oldu. Lipanın kendi adını taşıyan albümü bu platformda 2 buçuk milyar dinleme sayısına ulaştı.

Kosova doğumlu olan Dua Lipa, akademisyen bir ailenin kızı. Lipa henüz 15 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'ya taşındı. Kariyeri ise yine internetteki bir müzik paylaşım platformuna şarkılarını yüklemesi sayesinde oldu. Onu keşfeden ise Lana Del Rey'in menajeri Ben Mawson oldu.