Dua Lipa tanga bikinisini giyip 'reset' pozu verdi!

Aşk hayatı, konser performansları ve tarzıyla adından söz ettiren Dua Lipa sosyal medyayı ateşe verdi. Son dönemde dünya turnesinde bol dekolteli ya da transparan detaylı sahne kostümleriyle ve danslarıyla adından söz ettiren Dua Lipa her fırsatta tatile gidiyor.

Dinlenmeyi ihmal etmeyen Lipa iş yoğunluğu sebebiyle sevgilisiyle yollarını da ayırdı. Dua Lipa son olarak kendini deniz kenarında resetledi. 'Reset' notuyla pozlar veren ünlü şarkıcı hayranlarını mest etti.

Tanga bikini giyen Dua Lipa kıvrımlarını sergiledi.

Turunun nisan ayağını yeni bitiren Dua, Avrupa turuna yeniden başlamadan önce muhtemelen dinlenmek ve yeniden enerji toplamak için biraz keyif yapıyor.

