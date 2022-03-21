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Dua Lipa tanga bikinisini giyip 'reset' pozu verdi!

21.03.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya turnesindeki iddialı kıyafetleri ve dans şovuyla adından söz ettiren Dua Lipa Instagram'da hayranlarını mest etti. Tatilde olan ve kafasını dinleyen Lipa'nın 'Reset' pozu olay oldu. Tangalı bikinisiyle pozlar veren Dua Lipa kıvrımlarını sergiledi.

Dua Lipa tanga bikinisini giyip 'reset' pozu verdi!

Aşk hayatı, konser performansları ve tarzıyla adından söz ettiren Dua Lipa sosyal medyayı ateşe verdi. Son dönemde dünya turnesinde bol dekolteli ya da transparan detaylı sahne kostümleriyle ve danslarıyla adından söz ettiren Dua Lipa her fırsatta tatile gidiyor.

Dinlenmeyi ihmal etmeyen Lipa iş yoğunluğu sebebiyle sevgilisiyle yollarını da ayırdı. Dua Lipa son olarak kendini deniz kenarında resetledi. 'Reset' notuyla pozlar veren ünlü şarkıcı hayranlarını mest etti.

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Tanga bikini giyen Dua Lipa kıvrımlarını sergiledi.

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Turunun nisan ayağını yeni bitiren Dua, Avrupa turuna yeniden başlamadan önce muhtemelen dinlenmek ve yeniden enerji toplamak için biraz keyif yapıyor.

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Dua Lipa
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