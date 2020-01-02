Dua Lipa ve Anwar Hadid aşk sarhoşu! Öpüşmeye doyamadılar

Dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa, model Isaac Carew'den ayrıldıktan sonra aşkı Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid'te bulmuştu. Aşkları dolu dizgin giden ünlü çift 2020'e Malibu'da girmeye karar verdi. Ünlü çift sahilde kimseye aldırmadan öpüşürken görüntülendi.

Dua Lipa aşk sarhoşu!

Son dönemin en gözde modellerinden Bella ve Gigi Hadid'in kendileri gibi moda dünyasında kariyer yapan kardeşi Anwar Hadid ve şarkıcı Dua Lipa'nın aşkı tam gaz sürüyor.

20 yaşındaki Hadid ve bir süredir birlikte olduğu ünlü şarkıcı Dua Lipa, yeni yılı karşılamak için Miami'yi seçti. Çifte bu tatilde bir grup arkadaşları da eşlik etti.

24 yaşındaki Lipa ile Hadid, bir yandan denizin ve güneşin keyfini yaşarken bir yandan da nasıl aşk sarhoşu olduklarını gözler önüne serdi. Zaman zaman liseli aşıklar gibi el ele tutuşup sohbet eden çift zaman zaman da ateşli anlar yaşadı.