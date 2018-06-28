Dua Lipa'ya Türk takipçilerden yorum yağdı

Dua Lipa, Türk hayranları tarafından oyuncu Birsu Demir'e benzetildi
Dua Lipa kime benziyor?
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Kimine göre şarkıları kimisine göre de seksiliğiyle son dönemin hiç kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden birisi de Dua Lipa.
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Dua Lipa Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla adından bir kez daha söz ettirdi.
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Kosova asıllı İngiliz pop yıldız Dua Lipa'nın havuz başında tığ işi mayosuyla paylaştığı fotoğraf takipçilerinin büyük beğenisini aldı.
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Türk takipçileri Lipa'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa özellikle Twitter'dan övgüler yağdırdı.
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Bazı Türk hayranları Lipa'yı, Alemin Kıralı adlı dizide Oben karakterini canlandıran Birsu Demir'e benzetti.
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BİRSU DEMİR KİMDİR?
Birsu Demir, Alemin Kıralı isimli dizide canlandırmış olduğu Oben karakteri ile hatırlanmaktadır. Trabzonlu 19 yaşındaki genç oyuncu son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Son Çıkış adlı dizide rol almıştı.
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