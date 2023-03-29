Dua Lipa'ya üstü küçük geldi! Göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Son dönemlerde hem paylaşımlarıyla hem de şarkılarıyla oldukça konuşulan Dua Lipa bu defa göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Dua Lipa'nın kot eteğinin üzerine giydiği minik crop adeta küçük geldi. Ünlü şarkıcının 'Serotonin aşırı yüklenmesi' notu ile paylaştığı pozları binlerce beğeni ve yorun aldı.

Takipçileri Dua Lipa'ya; 'Kraliçem', 'Seni seviyorum', 'Çok mutlu olmanı istiyoruz', 'Büyük eğlenmeye devam' gibi yorumlar yaptılar.

Rita Ora'nın eski erkek arkadaşı Romain Gavras ile gizlice aşk yaşamaya başlayan Dua Lipa artık aşkını gizlemiyor.

Lipa yeni aşkıyla YSL defilesinde öpüşürken görüntülendi ve mekandan el ele çıktı.

Dua Lipa 22 Ağustos 1995 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya gelmiştir.

Ünlü şarkıcı ilk albümünü 2017 yılında çıkarttığında 21 yaşındaydı.

Aslen Kosova Arnavutu olan Dua Lipa Londra'da doğduktan sonra 2006'da ailesiyle birlikte Kosova'ya göçtüğü bilinmektedir.

2014 yılında Londra'ya geridönen Dua Lipa'nın profesyonel müzik kariyeri için ilk adımlarını atmaya başlamıştır.





