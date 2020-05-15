Dua ve salavat açıklaması tepki çekmişti! Bülent Arınç'tan bir açıklama daha

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, geçtiğimiz gün Kemal Öztürk'ün Youtube kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

"DOĞRUYA DOĞRU, YANLIŞA YANLIŞ DEMEYİ SÜRDÜRECEĞİM"

Arınç, her gün okunan duaların, vatandaşları bıktırabileceğini belirtmişti. Kullandığı ifadeler hakkında bir açıklama metni yayınlayan Arınç, "Hiçbir kurum, hiçbir makam, hiçbir unvan baki değildir. Hepsi gelip geçicidir. Bunlar için insanın haysiyetini, onurunu, kişiliğini, ilkelerini çiğnemesi zavallılıktır. İnandığım değerler, ilkeler ve onurumla doğruya doğru, yanlışa da yanlış demeyi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

İşte Arınç'ın açıklamasının tam metni;

"11 Mayıs 2020 tarihinde gazeteci Kemal Öztürk'ün YouTube kanalına yaptığım açıklamaların ardından, sosyal medyada ve baz medya organlarında aleyhime yoğun bir kampanya başlatıldı. Malum bir merkezden yönetilen bu kampanya nedeniyle kısa bir açıklama yapmam gerekti.

1 - FETÖ ya da bir başkası, tüm darbelere ve darbe sevenlere ilk karşı çıkacak insanlardan biriyim. Demokrasi mücadelesi ve darbe karşıtlığı ile geçen tüm siyasi hayatım bunun delilidir. Ancak darbe karşıtlığı ile geçen tüm siyasi hayatım bunun delilidi. Ancak darbe karşıtlığı yapacağım diye ölüm listeleri hazırlayan, insanların mahremiyetine dil uzatan, birilerini isim vererek tehdit eden, artık dengesi bozulmuş bir güruhu eleştiriyorum. Bu üslup, bu dil, bu tutum en başta demokrasiye, dini inançlarımıza, ülkemize ve nihayetinde partimize zarar verir. Buna "dur!" demek gerekir.