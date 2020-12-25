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Duabi'de CZN Burak sürprizi! Burak Özdemir'ın fotoğrafı Burj Khalifa’ya yansıtıldı

25.12.2020 00:52 | Son Güncelleme:
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Duabi'de CZN Burak sürprizi! Burak Özdemir'ın fotoğrafı Burj Khalifa’ya yansıtıldı

Sosyal medyada CZN Burak olarak tanınan ünlü şef Burak Özdemir Dubai lüks bir restoran açıyor. Hazırlakları tamamlanan restoranın tanıtımı için dünyanın en yüksek gökdeleni Burj Khalifa’ya Burak Özdemir'in fotoğrafı yansıtıldı.

CZN Burak lakaplı sosyal medya fenomeni ve ünlü restoran zinciri sahibi Burak Özdemir, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai'deki restoranın hazırlıklarını tamamladı.

25 Aralık'ta açılışı yapılacak restoranın Dubai ve Orta Doğu'nun en büyük restoranı olduğu ifade edildi.

"DUBAİ BENİ ÇOK GÜZEL KARŞILADI"

Dubai kentindeki dünyanın en uzun binası olan Burj Khalifa'da ise CZN Burak sürprizi yaşandı. Binaya Burak Özdemir'in fotoğrafı yansıtılırken, ünlü şef o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Özdemir paylaşımında, "Dubai beni çok güzel karşıladı. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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