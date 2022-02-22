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Dualar eşliğinde barıştılar! Yarım asırlık kan davası bitti

22.02.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 48 yıldır süren kan davası bitti. İki aile arasında sulama anlaşmazlığı nedeniyle başlayan kan davası kentte düzenlenen toplu yemekle çözüldü. Öte yandan yaklaşık yarım asırdır süren kavgalarda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Dualar eşliğinde barıştılar! Yarım asırlık kan davası bitti

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama anlaşmazlığı nedeniyle 48 yıldır husumetli iki aile üyeleri, düzenlenen toplu yemekle barıştı. Aileler arasındaki kan davasında bugüne kadar 6 kişi yaşamını yitirmişti.

48 YILDIR SÜRÜYORDU

Harran’ın Uzunyol Mahallesi'nde yaşayan Başak ile Damar aileleri arasında 48 yıl önce sulama anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavganın ardından başlayan husumette 6 kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa’da 48 yıllık kan davası barışla son buldu - Genel - Şanlıurfa -

DUALAR EŞLİĞİNDE BARIŞTILAR

Husumetli ailelerin barışması için kanaat önderleri her iki ailenin ileri gelenleriyle görüşmeler yaptı. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Başak ve Damar aileleri mensupları, kent merkezindeki bir restoranda dualar eşliğinde barıştı. Düzenlenen barış yemeğine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kanaat önderleri de katıldı.

Şanlıurfa’da 48 yıllık kan davası barışla son buldu - Genel - Şanlıurfa -

ŞANLIURFA VALİSİ KONUŞMA YAPTI

Duaların edilmesinin ardından iki ailenin ileri gelenleri husumetlerini sona erdirerek birbirlerine sarılarak barıştı.

Şanlıurfa’da 48 yıllık kan davası barışla son buldu - Genel - Şanlıurfa -

Törende aileleri husumetlerini sonlandırdıkları için kutlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şu şekilde konuştu:

"Bölgemiz bu kangren olan yaradan çok çekti. Keşke hiç anlaşmazlık olmasa, insanlar birbirine zarar vermese, Şanlıurfa cinayetlerle, kan davalarıyla anılmasa ve bu şekilde barışlara da ihtiyaç olmasa. Her şeye rağmen Allah, barışı emrediyor. Bu barışı kabul edip olgunluk gösteren iki aile üyelerini tebrik ediyorum, ebediyen kardeş kalsınlar" (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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