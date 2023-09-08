DUALI, AYETLİ CUMA MESAJLARI 2023! En yeni, güzel, anlamlı, dualı ve resimli Cuma mesajları İNDİR!

Dualı cuma mesajları, Müslümanlar tarafından mübarek olduğu kabul edilen cuma günü için şimdiden araştırılıyor. Yarın birçok kişi anne, baba, eş ve arkadaşlarına göndermek için dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları ile sözlerini inceliyor. Sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyen vatandaşlar dualı cuma mesajlarını sosyal medyadan paylaşacak. Biz de en güzel mesajları sizler için derledik. İşte anne, baba, eş ve arkadaş için dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları.

CUMA MESAJLARI DUALI, AYETLİ 2023!

Allah’ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

"Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, "De’avât", 73)

Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Allah’ım! Sen affedicisin, Kerim’sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Hayırlı cumalar…





