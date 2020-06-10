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Dualsense'siz olmaz: Twitter'dan PlayStation 5 tanıtımı için yeni etiket!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.06.2020 16:47 | Son Güncelleme

Herkes Sony PlayStation 5'i etkinliğine kitlenmiş durumda. Bu durumun farkında olan Twitter, PlayStation 5 meraklılarını unutmadı. Twitter, PlayStation 5 lansmanı için özel etiketler hazırladı. Etiketlerde oyun kolu DualSense de mevcut.

Dualsense'siz olmaz: Twitter'dan PlayStation 5 tanıtımı için yeni etiket!

PlayStation 5 ile tanışmamız için artık daha fazla beklememize gerek yok. Zira Sony 11 Haziran yani yarın, PlayStation 5'i görücüye çıkartacak. Bu etkinliğin dünya çapında milyonlarca kişi tarafından takip edilmesi bekleniyor. Bu yüzden Sony etkinlik için son derece titiz davranıyor. Bu fırsatın farkında olan ise sadece Sony değil. Twitter'da bu anlamlı güne özel bir etiket ile katılıyor.

TWİTTER PLAYSTATİON 5 İÇİN ETİKET HAZIRLADI

Twitter PlayStation 5 etkinliğine özel iki etiket oluşturdu. Bu etiketler #PS5 ve #PlayStation5 adını taşıyor. Bu etiketlerin yanında PS5'in oyun konsolu Dualsense'in çok ufak bir simgesi yer alıyor. Bundan böyle Twitter'da tweet paylaşırken #PS5 veya #PlayStation5 etiketlerini kullandığınızda Twitter sizlere Dualsense detayı bulunan göze oldukça hoş gelen bir etiket tasarımı sunuyor, tıpkı aşağıdaki gibi.

PlayStation 5 twitter

SONY PLAYSTATİON 5 ETKİNLİĞİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Twitter'ın bile dikkatini çeken Sony PlayStation 5 etkinliği, Sony'nin paylaştığı bilgilere göre yarın gece düzenlenecek. Etkinliğin tam saati ise 23:00. Biz de sizler gibi nasıl bir PlayStation 5 ile karşılaşacağımızı merak ediyoruz.

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