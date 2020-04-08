DualShock'a elveda: PlayStation 5'in yeni kontrolcüsü DualSense tanıtıldı!

PlayStation macerası bundan yaklaşık 26 yıl önce PlayStation 1 ile başladı. O zamanlar PlayStation 1'in kontrolcüsü basit bir atari kolundan farksızdı. PlayStation 2 ile bu kolun hem rengi hem de bazı özellikleri yenilendi ve DualShock 2 adını aldı. PlayStation 3'te DualShock 3 adını alan oyun kontrolcüsü, kendisini konsola bağımlı hale getiren kablolarını da tamamen söküp attı. PlayStation 4'te ise teknolojinin geldiği son nokta olan DualShock 4'ü gördük. Daha iyi bir geri tepkime sağlayan ve nesilden nesile bir aktarım sağlayan bu kontrolcü Sony'nin dün yaptığı açıklamaya göre artık yerini DualSense'e bırakıyor.

PS5'İN KONTROLCÜSÜ DUALSENSE TANITILDI

Sony PlayStation 5 hakkında bir duyuru daha yaptı. Resmi blog sitesinde bir açıklama yayınlayan Sony, PS5'in kontrolcüsü DualSense'i tanıttı. DualSense, en başta tasarımsal olarak DualShock 4'ten oldukça farklı. Farklı tonlarda renklere ve daha oval çizgilere sahip olan DualSense, sahip olduğu teknolojik altyapı ile de oyunculara keyifli bir oyun deneyimi sunmayı vadediyor.

GERÇEKÇİ GERİ BİLDİRİMLER

DuaSense'te DualShock 4'te yer alan titreşimsel geri bildirim daha da geliştirilmiş durumda. Sony'nin açıklamasına göre bu geri bildirim, oyundaki sahnelere göre kendisini ayarlayabiliyor. Ayrıca L2 ve R2 tetik tuşları bu konuda daha da yetenekli hale getirilmiş. Sony'nin açıklamasına göre bu tuşlar ok atarken yayın gerilmesi hissiyatını oldukça gerçekçi şekilde aktarabiliyor.