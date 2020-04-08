DualShock'a elveda: PlayStation 5'in yeni kontrolcüsü DualSense tanıtıldı!

PlayStation macerası bundan yaklaşık 26 yıl önce PlayStation 1 ile başladı. O zamanlar PlayStation 1'in kontrolcüsü basit bir atari kolundan farksızdı. PlayStation 2 ile bu kolun hem rengi hem de bazı özellikleri yenilendi ve DualShock 2 adını aldı. PlayStation 3'te DualShock 3 adını alan oyun kontrolcüsü, kendisini konsola bağımlı hale getiren kablolarını da tamamen söküp attı. PlayStation 4'te ise teknolojinin geldiği son nokta olan DualShock 4'ü gördük. Daha iyi bir geri tepkime sağlayan ve nesilden nesile bir aktarım sağlayan bu kontrolcü Sony'nin dün yaptığı açıklamaya göre artık yerini DualSense'e bırakıyor.
Sony PlayStation 5 hakkında bir duyuru daha yaptı. Resmi blog sitesinde bir açıklama yayınlayan Sony, PS5'in kontrolcüsü DualSense'i tanıttı. DualSense, en başta tasarımsal olarak DualShock 4'ten oldukça farklı. Farklı tonlarda renklere ve daha oval çizgilere sahip olan DualSense, sahip olduğu teknolojik altyapı ile de oyunculara keyifli bir oyun deneyimi sunmayı vadediyor.
DuaSense'te DualShock 4'te yer alan titreşimsel geri bildirim daha da geliştirilmiş durumda. Sony'nin açıklamasına göre bu geri bildirim, oyundaki sahnelere göre kendisini ayarlayabiliyor. Ayrıca L2 ve R2 tetik tuşları bu konuda daha da yetenekli hale getirilmiş. Sony'nin açıklamasına göre bu tuşlar ok atarken yayın gerilmesi hissiyatını oldukça gerçekçi şekilde aktarabiliyor.
Sony DualSense'teki değişimler bu kadar ile de sınırlı değil. Değişimlerden birisi de Share tuşu. Önceki nesil kontrolcüde yer alan Share tuşu, yerini Create tuşuna bırakmış durumda. Bir hoparlör ve mikrofon da DualSense kendisine yer buluyor. Böylece çok oyunculu oyun deneyiminin keyfi daha artırılıyor. Sony DualSense, gücünü ise USB Type-C girişinden depoluyor. Sony'nin çok yakın bir zamanda PS5'e dair yeni bir duyuru daha yapmasını bekliyoruz.
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