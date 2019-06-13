Duayen arkeolog Erkanal'ın tedavisi devam ediyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Urla Limantepe Su Altı Kazı Başkanı Prof. Dr. Hayat Erkanal'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Günübirlik tatil için gittiği Karaburun'da şnorkel ve paletle yüzmek için girdiği denizde fenalaşınca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Erkanal'ın (79) hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Prof. Dr. Erkanal'ın boğulma tehlikesi geçirmesi nedeniyle solunumunun durduğu kaydedildi.

Yoğun bakım servisi önünde bekleyen Prof. Dr. Armağan Erkanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin kalp krizi değil boğulma tehlikesi geçirmesi nedeniyle fenalaştığını söyledi.

İlk 24 saatin çok kritik olduğunu ifade eden Erkanal, "Henüz bizim de çok net bilgimiz yok. İnşallah atlatır. Emin ellerde olduğunu düşünüyorum. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Mardin Nusaybin'deki kazı çalışmaları sırasında 1991 yılında terör saldırısına uğrayan Erkanal, Urla Limantepe'de Türkiye'nin ilk su altı kazısını başlatmıştı.

