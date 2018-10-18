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Duayen foto muhabiri Ara Güler'in vefatı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2018 01:32 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar: - "Çok önemli izler, eserler, sözler bıraktı"

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, İstanbul'da vefat eden duayen foto muhabiri Ara Güler'in çok önemli izler, eserler ve sözler bıraktığını söyledi.

Sancar, TBMM Genel Kurulu'nda devam eden Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında, duayen foto muhabiri Ara Güler'in vefat haberini aldıklarını söyledi.

TBMM Başkanvekili Sancar, şunları kaydetti:

"Kendisini nasıl tanımladığı sorulduğunda, 'Ben sadece foto muhabiriyim, bir sanatçı değilim, aynı zamanda fotoğrafçı da değilim' derdi. Doğru, bunların hiçbiri değildi. Bana göre bunların çok daha ötesinde bir hayat sürdü. Çok önemli izler, eserler, sözler bıraktı. Kendisine rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz."

Ayrıca Sancar, kısa bir süre önce eski milletvekili Oya Akgönenç'in de vefatını öğrendiklerini belirterek, "Değerli bilim insanı ve eski Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Oya Akgönenç, gelen haberlere göre vefat etmiştir. Kendisine rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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