Duayen foto muhabiri Ara Güler'in vefatı

Duayen foto muhabiri Ara Güler'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından bazı bakanlar ve siyasetçiler sosyal medya hesapları üzerinden başsağlığı mesajları yayımladı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Güler'in "Sanatçı diye bir adam vardır, o da ruhuyla vardır. Fotoğraf makinesi vardır diye olmaz sanatçı adam..." sözlerini hatırlatarak, "Ruhuyla var olan Ara Güler'in kadrajından Türkiye'yi ve insanımızı görmek büyük keyifti. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Fotoğraf sanatının büyük duayeni Ara Güler’in vefatını teessürle öğrendim. Merhumun ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza sabır ve başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ara Güler'in "Yaşam size verilmiş boş bir film. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın." sözüne atıfta bulunarak, "Duayen fotoğrafçımız Ara Güler, ardında gençlerimize örnek olacak nice eserler bırakarak aramızdan ayrıldı. Büyük ustanın mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de "Türkiye'nin sevincini, üzüntüsünü, neşesini, hüznünü, bütün yönleriyle hayatın her anını fotoğrafladı. Makinesiyle nice zamanları ölümsüz kıldı. Ailesinin ve bütün sevenlerinin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş mesajında, "Kültür ve sanat dünyamızın dev çınarı Ara Güler'i kaybettik. Ailesine, dostlarına ve halkımıza başsağlığı diliyorum." yazdı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise fotoğraflarla tarihi zapteden büyük ustayı kaybettiklerini belirterek, "Ömür sermayesini mücevher gibi işledi. İnsan hayatının ve dertlerinin şahidi bir derviş aramızdan ayrıldı. Ara Güler ustamıza Allah rahmet eylesin." paylaşımını yaptı.
Duayen fotoğrafçı Ara Güler hayatını kaybetti
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