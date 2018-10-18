Duayen foto muhabiri Ara Güler'in vefatı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Ara Güler'e, Allah'tan rahmet, ailesi ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Bakan Ersoy, Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren duayen foto muhabiri Ara Güler (90) için sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı.

Ersoy, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Her ne kadar kendini fotoğraf sanatçısı değil de foto muhabiri olarak tanımlasa da fotoğraf sanatının dünyadaki en büyük isimlerinden Ara Güler'in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

