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Duayen foto muhabiri Ara Güler'in vefatı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2018 10:55 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Her ne kadar kendini 'fotoğraf sanatçısı' olarak değil de 'foto muhabiri' olarak tanımlasa da hiç kuşkusuz fotoğraf sanatının dünyadaki en büyük isimlerindendi"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vefat eden duayen foto muhabiri Ara Güler'e ilişkin, "Her ne kadar kendini 'fotoğraf sanatçısı' olarak değil de 'foto muhabiri' olarak tanımlasa da hiç kuşkusuz fotoğraf sanatının dünyadaki en büyük isimlerindendi." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren fotoğraf sanatçısı Ara Güler (90) için bir mesaj yayımladı.

"Portelerin, İstanbul'un ve güzel Anadolu'nun perspektif ustasını, İstanbul'un gözü Ara Güler'i yitirdiklerini" belirten Ersoy, "Her ne kadar kendini 'fotoğraf sanatçısı' olarak değil de 'foto muhabiri' olarak tanımlasa da hiç kuşkusuz fotoğraf sanatının dünyadaki en büyük isimlerindendi. 1950'de daha öğrenciyken başladığı gazetecilik hayatına inanılmayacak çok sayıda eser ve ödül sığdırdı." ifadelerine yer verdi.

'Foto Muhabiri' iken 'Dünyanın En İyi 7 Fotoğrafçısından Biri' olarak nitelendirilen Ara Gürel'in, tarihte çok az insana atfedilen 'Leica Üstadı' unvanını aldığını, Churchill'den, Gandi'ye, Dali'den Picasso'ya nice unutulmaz ismi, çok sevdiği İstanbul'u ve Mimar Sinan'ın eserlerini kadrajına sığdırdığını hatırlatan Bakan Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"2011 yılında Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü alan ülkemizdeki yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisinin ardında bıraktıkları Türkiye’nin görsel hafızasında her zaman yer alacak, el üstünde tutulacak.

Ailesine, sevenlerine ve kültür sanat dünyamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun."

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Duayen foto muhabiri Ara Güler'in vefatı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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