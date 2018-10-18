HABER

Duayen foto muhabiri Ara Güler'in vefatı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2018 12:18 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Anı ölümsüzleştiren büyük usta Ara Güler'i kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren duayen foto muhabiri Ara Güler'in (90) vefatından büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Güler'in vefatı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Ara Güler'in daha önce kendisini çektiği bir kareyi paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Anı ölümsüzleştiren büyük usta Ara Güler'i kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurduGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurdu
MHP'den teşkilatlara 'provokasyon' uyarısıMHP'den teşkilatlara 'provokasyon' uyarısı
CHP'de adaylar netleşiyor! İşte il il, isim isim aday listesiCHP'de adaylar netleşiyor! İşte il il, isim isim aday listesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ara Güler'in vefatı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'den 'ittifak' açıklaması

AK Parti'den 'ittifak' açıklaması

MHP'den teşkilatlara 'provokasyon' uyarısı

MHP'den teşkilatlara 'provokasyon' uyarısı

CHP'de adaylar netleşiyor! İşte il il, isim isim aday listesi

CHP'de adaylar netleşiyor! İşte il il, isim isim aday listesi

Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu

Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu

Erdoğan'dan ABD'ye: Siz yapamazsanız biz temizleriz!

Erdoğan'dan ABD'ye: Siz yapamazsanız biz temizleriz!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.