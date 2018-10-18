Duayen foto muhabiri Ara Güler'in vefatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren duayen foto muhabiri Ara Güler'in (90) vefatından büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Güler'in vefatı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Ara Güler'in daha önce kendisini çektiği bir kareyi paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Anı ölümsüzleştiren büyük usta Ara Güler'i kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

