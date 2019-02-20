HABER

Duayen gazeteci Mahmut Sabah hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 15:57 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin duayen gazetecilerinden, birçok gazeteci yetiştiren Mahmut Sabah (81), bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Duayen gazeteci Mahmut Sabah hayatını kaybetti

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin duayen gazetecilerinden, birçok gazeteci yetiştiren Mahmut Sabah (81), bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Duayen gazeteci Mahmut Sabah, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hürriyet Haber Ajansı'nın, ardından ardından da Doğan Haber Ajansı'nın uzun yıllar Kayseri büro şefliğini yapan Mahmut Sabah, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti kuruculuğunu da yapmıştı.
Birçok başarılı çalışmaya imza atan Mahmut Sabah, özellikle Deniz Gezmiş'in Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yakalanması olayını ilk duyuran gazeteci olarak Türkiye çapında adını duyurmuştu.
Mahmut Sabah, çok sayıda yazı ve fotoğraf ödüllerinin yanında 1990 yılında Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından 'Son on yılın en başarılı gazetecisi' seçilmişti. Mahmut Sabah, 2'si kız, 3 çocuk babasıydı.
Mahmut Sabah'ın cenazesinin yarın Kayseri'de toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı
Kabus gibi! Ölü bedenleri her yeri sardı Kabus gibi! Ölü bedenleri her yeri sardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belediye Başkanı'nın makam aracıyla okula gittiler!

Instagramdan ulaştıkları Başkan'ın makam aracıyla okula gittiler

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

TCDD Genel Müdürü görevden alındı

TCDD Genel Müdürü görevden alındı

Devlet hastanesine şaşırtan görüntü! 'Burası pis' deyip eline fırçayı alınca...

Devlet hastanesine şaşırtan görüntü! 'Burası pis' dedi ve...

Cezaevinde çok kitap okuyan tutuklu ve hükümlüye ödül

Cezaevinde çok kitap okuyan tutuklu ve hükümlüye ödül

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.