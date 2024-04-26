Duayen iş insanı Yücel Kurttepeli, hayatını kaybetti…

Yücel Kurttepeli, geçmişte Türkiye’de değerlendirilemediği için rafineri bacasından yakılarak salınan bir atık konumundaki LPG’nin, bugün dünya ölçeğinde büyük ve örnek bir sektöre dönüşmesinde öncülük eden isimler arasında yer alıyordu.

1961 yılında İpragaz’ı kuran ve uzun süre yöneten Yücel Kurttepeli, 1972 yılında ise enerji sektörünün köklü ve etkili STK’larından Türkiye LPG Derneği’nin de kurucuları arasında yer aldı ve 1973-2000 yılları arasında dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

1935 yılında Adana’da doğan Yücel Kurttepeli, üniversite eğitimini tekstil mühendisliği üzerine Almanya’da tamamladı.

PAZAR GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Yücel Kurttepeli’nin aziz naaşı 28 Nisan Pazar günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu’daki aile kabristanında toprağa verilecek.







