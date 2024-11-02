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Dubai çikolatası çılgınlığı büyüdü! Arzu Yanardağ'dan 'küflü ve toksik' iddiası... 'Yiyenlere geçmiş olsun'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.11.2024 12:50
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Özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, son dönemlerin en popüler ürünlerinden biri olan Dubai çikolatası hakkındaki iddiasıyla dikkat çekti. Arzu Yanardağ 'küflü ve çok toksik' diyerek 'Yiyenlere geçmiş olsun' açıklamasını yaptı.

Dubai çikolatası çılgınlığı büyüdü! Arzu Yanardağ'dan 'küflü ve toksik' iddiası... 'Yiyenlere geçmiş olsun'

Son dönemde sosyal medyada büyük bir akım haline gelen Dubai çikolatasını neredeyse denemeyen kalmadı. Birçok marka peş peşe Dubai çikolatası üretimi başlattı. Hızla yayılan bu trend adeta bir çılgınlık haline geldi.

Fiyatı oldukça pahalı olan Dubai çikolatası hakkında ünlü oyuncu Arzu Yanardağ'dan bomba bir iddia geldi. Geçtiğimiz günlerde bir galada görüntülenen ünlü isme 'Dubai çikolatasının tadına baktınız mı?' diye soruldu.

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Yanardağ; 'Hayır bakmadım. Böyle moda olan şeyler beni çok itiyor. Bugün bazı haberlerde çıktı bilmiyorum izlediniz mi? Avrupa'dan geri dönen tonlarca Antep fıstığı var. Onlardan Dubai Çikolatası yapılmış. Neden geri döndü? Çünkü küflü ve çok toksik maddeler içerdiği için. Geçmiş olsun yani...' diye konuştu.

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SÖZLERİ GÜNDEMDE!

Ünlü ismin bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Yanardağ'a; 'Adana’da sağlıklısını yapıyorlar bildiğiniz bezelye tadı geliyor', 'fakirliğin gözünü seveyim', 'Buradaki çok ürün Avrupa'daki geri dönen ürün zaten' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Arzu Yanardağ çikolata
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