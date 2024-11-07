Dubai çikolatası tartışmaları büyüyor! TBMM gündemine geldi: Sağlığımız tehdit altında, iktidar harekete geçmeli

Türkiye'de son zamanların en çok konuşulan konularından biri Dubai çikolatası. Çikolata birçok vatandaş tarafından merak edilirken, markalar da harekete geçti ve Dubai çikolatası neredeyse her yerde bulunabilir oldu.

DUBAİ ÇİKOLATASI MECLİS GÜNDEMİNDE

Çikolatanın lezzetiyle ilgili bazı tartışmalar olsa da büyük bir çoğunluk Dubai çikolatasını beğenmiş durumda. Dubai çikolatası son olarak meclis gündemine de geldi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, son dönemde hızla artan Dubai çikolatası tüketiminin halk sağlığını tehdit ettiğini aktardı.

"İKTİDAR DERHAL HAREKETE GEÇMELİ"

uzmanların çikolatanın içeriğindeki küf ve aflatoksin riskine dikkat çektiğini belirten Barut, "Lüks ve aşırı tüketim alışkanlığı halkımızı çıkmaza sürüklüyor, sağlığımız tehdit altında. İktidar derhal harekete geçmeli" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR ARASINDA DA YAYILIYOR

Çocuklar arasında da Dubai çikolatası çılgınlığının hızla yayıldığını aktaran Barut, aflatoksin maruziyetinin karaciğer hasarından kansere kadar ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini hatırlattı.