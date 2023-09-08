HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dubai'de kaybolan Türk mühendisten 16 gündür haber alınamıyor! En son pasaportuna el konmuş: "Bir daha ne zaman mesaj atarım bilmiyorum..."

Dubai'de kaybolan Türk mühendisten 16 gündür haber alınamıyor! En son pasaportuna el konmuş: "Bir daha ne zaman mesaj atarım bilmiyorum..."

08.09.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine fuar için giden gemi inşaat ve makine mühendisi Sadık Birincioğlu'ndan 23 Ağustos tarihinden beri haber alınamıyor. Sadık Birincioğlu'nun en son Sharjah Havalimanı'nda pasaportunun alındığı biliniyor. Babası Hüseyin Memiş, oğlunun hayatından endişe ettiğini ifade etti.

Dubai'de kaybolan Türk mühendisten 16 gündür haber alınamıyor! En son pasaportuna el konmuş: "Bir daha ne zaman mesaj atarım bilmiyorum..."

Düzce’deki özel bir firmaya danışmanlık ve satış hizmeti veren, evli ve 1 çocuk babası Sadık Birincioğlu, fuar nedeniyle 22 Ağustos'ta Dubai'ye gitti. Birincioğlu, Dubai'deki Sharjah Havalimanı'na indikten sonra kız kardeşine mesaj atarak, pasaportuna el konulduğunu belirtti. Birincioğlu'ndan, daha sonra haber alınamadı.

s

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA BAŞVURDU

Birincioğlu’nun babası Hüseyin Memiş, Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne başvuruda bulundu. Memiş, oğlunun lisans eğitimini Glasgow Üniversitesi’nde birincilikle tamamladığını söyleyerek, "Diğer ülkelerden önemli teklifler almasına rağmen ‘Ben ülkem için eğitim gördüm. O yüzden Türkiye’de çalışacağım’ diyerek teklifleri reddetti. Oğlum, vatansever bir insan olarak Türkiye’ye hizmet etmek için geldi. Kendisi Yalova’da ikamet ediyordu ve Düzce’deki özel bir şirkete danışmanlık ve satış hizmeti veriyordu" dedi.

d

'HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ'

Memiş, oğlunun, işiyle alakalı dünyadaki uluslararası fuarlara katıldığını söyleyerek, "22 Ağustos’ta bana telefon edip Dubai’ye gideceğini söyledi. Dubai’ye indiğini kız kardeşine haber vermiş. Kardeşine, Sharjah Havalimanı’nda pasaportunun alındığını söylemiş. Sonrasında kendisiyle herhangi bir şekilde irtibat sağlayamadık. Haber almak için Dubai Konsolosluğu’nun sitesine girip mesaj yazdım; ama cevap vermediler. Daha sonra Büyükelçiliğe mesaj yazdım; ‘Polise sorduk, henüz yanıt alamadık. Cevap geldiğinde size bilgi vereceğiz’ şeklinde cevap geldi. Burada bir çare bulurum diye Ankara’ya gelip Dışişleri Bakanlığı ve CİMER’e de yazılı olarak müracaat ettim. CİMER’den, ‘Biz, konuyu gerekli yerlere iletip sizleri de bilgilendireceğiz’ cevabını aldım. Yardım istiyoruz. Oğlumun hayatından endişe ediyorum" diye konuştu.

f

Memiş, oğlunun Dubai’de telefonuna el konulduğunu, bu yüzden sesli mesaj yoluyla kardeşine ulaştığını söyleyerek, "Oğlum, daha önce soyadını değiştirdiği ve hem eski hem de yeni soyadı ile Dubai’ye giriş yaptığı için kendisini sorguladıklarından bahsetmiş" dedi.

g

Sadık Birincioğlu’nun annesi Hülya Tekin ise "Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden, oğlumun sağ salim geri getirilmesini rica ediyorum. 15 gündür oğlumdan ses yok. Ben, kardeşi, babası içimiz yanarak bekliyoruz. 1 yaşında çocuğu var oğlumun. İçimiz yanıyor. Gece, gündüz uyuyamıyoruz, oğlumuzun yolunu bekliyoruz. Oğlum daha önce başka bir ülkeye giderken böyle bir sorun yaşamamıştı" ifadelerini kullandı.

h

SESLİ MESAJLARDA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Öte yandan, Birincioğlu’nun Dubai’de yaşadığı sorunlar kız kardeşine attığı sesli mesajlara yansıdı. Birincioğlu, sesli mesajlarda, havalimanında güvenlik güçlerince tutulduğunu söyleyerek, "Beni sorguladılar burada. Geldim geleli buradayım. Şu anda iyiyim bir sıkıntı yok. Gümrük bölgesinde bekliyorum. Bir ara dışarı çıktım; ama geri aldılar. Bulunduğum yeri söyleyeyim ki bilinsin. Belki bulmak zor olur, ondan dolayı söylüyorum. Bir daha ne zaman mesaj atarım bilmiyorum. Size mesaj atamazsam avukat gelirse iyi olur. Merak etmesinler, her şey çözülür inşallah. Telefon adamlarda, vermiyorlar. Ben sabah geldim, 05.00’te buraya inmiştik. Soyadımdan dolayı bir sorun oldu. Pasaportumu alıp beni dışarı çıkardılar. Sonra dışarıda bir arkadaşımla kahve içtik. Ardından havalimanından beni arayıp oraya gelmemi rica ettiler. Havalimanına geldiğimde telefonumu da aldılar. O zamandan beri de bekliyorum. Ara ara yarım saatlik, bir saatlik sorular soruyorlar, sonra geri bırakıyorlar. Sorun soyadımla alakalı değil de burada tanıdığım insanlarla ilgili görünüyor" ifadelerini kullandı. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Yeniden Refah'tan gündem yaratacak karar! Ev kadınları, sokak hayvanları...Yeniden Refah'tan gündem yaratacak karar! Ev kadınları, sokak hayvanları...
Çete lideri Kaplan kıskıvrak yakalandı!Çete lideri Kaplan kıskıvrak yakalandı!
Anahtar Kelimeler:
Düzce Birleşik Arap Emirlikleri Dubai

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı

Denizin ortasında kabus dolu anlar! Onlarcası aynı anda saldırdı

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.