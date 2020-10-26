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Dubai'de metro istasyonunda 'yüz tanıma' tatbikatı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2020 11:30 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirliği'nden Dubai, toplu taşıma alanlarında güvenliği artırmak için yüz tanıma sistemine geçiş öncesi metro istasyonunda tatbikat düzenlendi.

Birleşik Arap Emirliği'nden Dubai, toplu taşıma alanlarında güvenliği artırmak için yüz tanıma sistemine geçildiğini duyurdu.Yüz tanıma sistemine geçiş öncesi metro istasyonunda tatbikat düzenlendi. Şehrin güvenliğini sağlamak için yüz tanıma sistemi kullanımını şehrin geneline yaymayı hedefleyen Dubai, metro gibi toplu taşımada yüz tanıma sistemini kullanacağını açıkladı.

ARANAN ŞÜPHELİLER YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE TESPİT EDİLECEK

Dubai Taşımacılık Güvenlik Departmanı Direktörü Obaid al-Hathboor, "Bu teknoloji, şüpheli ve aranan insanları tespit etme konusundaki etkinliğini kanıtladı" dedi. Hathboor, "Metro istasyonlarında ve diğer ulaşım sektörlerinde yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için mevcut tedbirlerimizi geliştirerek performansımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi.

TATBİKATTA YÜZ TANIMA SİSTEMİ KULLANILDI

Bu haftanın başlarında, Dubai'nin Veliaht Prensi Şeyh Hamdan bin Muhammed'in gözetiminde, şehir polisi, bir metro istasyonuna saldırı düzenleyen silahlı kişileri belirlemek için tatbikat saldırısında yüz tanıma sistemini kullandı. Tatbikatta, Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitilmiş özel polis birimi, yüz tanıma sistemini kullanarak yolcuların istasyondan "tahliye edilmesine" yardımcı oldu.

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