Dubai'deki gökdelende soyunan kadınlardan yeni skandal!

Daha önce de çeşitli ülkelerde yaptıkları eylemlerle kendilerinden söz ettiren ve gündem olan Ukraynalı Butt Squad üyeleri bu kez Karadağ'da ortaya çıktı.

Dubai'de bir gökdelenin balkonunda verdikleri çıplak pozlar nedeniyle gözaltına alınıp kısa süreli hapiste tutulan Ukraynalı Butt Squad üyeleri yine kimseye aldırış etmedi.

GECEYİ KARAKOLDA GEÇİRDİLER

Karadağ'da ana yol üzerinde soyunarak hortumla kendilerini sulayan üç kadın, uygunsuz giyindikleri için geceyi karakolda geçirdi ve para cezasına çarptırıldı.

Skandal üçlünün bu anlamsız şovuna destek olan itfayeciler de ceza almaktan kurtulamadı. Butt Squad üyeleri performanslarından etkilenen itfayecilerin fotoğraflarını sızdırdığını iddia etti.

GÖKDELENDE ÇIPLAK POZ VERMİŞLERDİ

Kadınlar daha önce de Dubai'de tüm dünyanın yakından tanıdığı fotoğraf karesiyle gündeme gelmişti. Gözaltına alınan kadınların bin sterlin para cezası ve 6 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığı belirtilmişti



