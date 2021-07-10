HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dubai'deki gökdelende soyunan kadınlardan yeni skandal!

Dubai'deki gökdelende soyunan kadınlardan yeni skandal!

10.07.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dubai’de bir gökdelenin balkonunda ünlü bir firmanın web sitesi çekimleri için çıplak poz veren bir grup kadın şimdi Karadağ'da ortaya çıktı. Grup üyelerinden üç kişi yol ortasında birbirlerini ıslattı.

Dubai'deki gökdelende soyunan kadınlardan yeni skandal!

Daha önce de çeşitli ülkelerde yaptıkları eylemlerle kendilerinden söz ettiren ve gündem olan Ukraynalı Butt Squad üyeleri bu kez Karadağ'da ortaya çıktı.

Dubai'de bir gökdelenin balkonunda verdikleri çıplak pozlar nedeniyle gözaltına alınıp kısa süreli hapiste tutulan Ukraynalı Butt Squad üyeleri yine kimseye aldırış etmedi.

GECEYİ KARAKOLDA GEÇİRDİLER

Karadağ'da ana yol üzerinde soyunarak hortumla kendilerini sulayan üç kadın, uygunsuz giyindikleri için geceyi karakolda geçirdi ve para cezasına çarptırıldı.
Skandal üçlünün bu anlamsız şovuna destek olan itfayeciler de ceza almaktan kurtulamadı. Butt Squad üyeleri performanslarından etkilenen itfayecilerin fotoğraflarını sızdırdığını iddia etti.

Screenshot_2

GÖKDELENDE ÇIPLAK POZ VERMİŞLERDİ

Kadınlar daha önce de Dubai'de tüm dünyanın yakından tanıdığı fotoğraf karesiyle gündeme gelmişti. Gözaltına alınan kadınların bin sterlin para cezası ve 6 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığı belirtilmişti

dub

Dubai’de ortalığı karıştıran çekim: 20 model apar topar tutuklandıDubai’de ortalığı karıştıran çekim: 20 model apar topar tutuklandı
Ortalığı karıştıran çekim! ''Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz''Ortalığı karıştıran çekim! ''Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndüBodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndü
PARTNER Kalça güzelliği yarışmasının kazananı belli oldu! Kalça güzelliği yarışmasının kazananı belli oldu!
Tahran'da büyük patlamaTahran'da büyük patlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Akılalmaz olay! 600 kişi linç etti

Akılalmaz olay! 600 kişi linç etti

Caretta carettaya eziyet eden turistlere para cezası

Caretta carettaya eziyet eden turistlere para cezası

Hamdi Alkan'ın eşinden bikini şov

Hamdi Alkan'ın eşinden bikini şov

9 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

9 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sosyal medyadan tepki yağdı! Valilikten açıklama

Sosyal medyadan tepki yağdı! Valilikten açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla kabus başladı

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla kabus başladı

Tarifeli uçak polemiği büyüyor!

Tarifeli uçak polemiği büyüyor!

Rus savaş uçakları havalandı haberini alınca...

Rus savaş uçakları havalandı haberini alınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.