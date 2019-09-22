DUBAİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir insansız hava aracının (İHA) tespit edilmesi üzerine havalimanı 15 dakikalığına kapatıldı.

Dubai yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Dubai Havalimanı çevresindeki bölgede bir İHA'nın tespit edilmesi üzerine havalimanının 15 dakikalığına kapatıldığı belirtildi.

Dubai Havalimanları Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada da havalimanının yerel saatle 12.36 ve 12.51 arasında geçici olarak uçuşlara kapatıldığı ve bu sırada havalimanına iniş gerçekleştirmesi planlanan Emirates Hava Yolları'na ait iki uçağın başka havalimanına yönlendirildiği kaydedildi.

Saudi Aramco tesislerine yönelik saldırıyı üstlenen Yemen’deki Husiler, BAE'yi de tehdit etmişti. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Arap koalisyonunun Yemen’deki bombardımanı kesilmezse BAE’nin finans ve turizm merkezi Dubai ile başkent Abu Dabi’yi de vuracaklarını söylemişti.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, geçen hafta cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.