HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dubai Kraliyet Ailesi’nden rehin tutulan Dubai Prensesi Latifa ile ilgili açıklama

Dubai Kraliyet Ailesi’nden rehin tutulan Dubai Prensesi Latifa ile ilgili açıklama

19.02.2021 20:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dubai Kraliyet Ailesi’nden rehin tutulan Dubai Prensesi Latifa ile ilgili açıklama

Dubai Kraliyet Ailesi, Birleşmiş Milletler (BM) Komisyonu’nun Prenses Latifa El Maktum’un yaşadığına dair kanıt istemesinin ardından konuya ilişkin açıklamada bulunarak, “Prensesin, ailesi ve uzman desteğiyle evde bakılıyor” dedi.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Şeyhi Raşid El Maktum’un kızı Prenses Latifa’nın, geçtiğimiz günlerde rehin alındığını ve hayatı için endişe ettiğini açıkladığı bir video mesaj ortaya çıkmıştı.

Dubai Kraliyet Ailesi, Birleşmiş Milletler (BM) Komisyonu’nun Prenses Latifa El Maktum’un yaşadığına dair kanıt istemesinin ardından konuya ilişkin açıklamada bulunarak, “Prensesin, ailesi ve uzman desteğiyle evde bakılıyor” dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Şeyhi Raşid El Maktum’un kızı Prenses Latifa’nın, geçtiğimiz günlerde rehin alındığını ve hayatı için endişe ettiğini açıkladığı bir video mesaj ortaya çıkmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Komisyonu da görüntüler nedeniyle prensesin durumu konusunda endişeli olduklarını dile getirerek, Prenses Latifa El Maktum’un yaşadığına dair kanıt istemişti. Dubai Kraliyet Ailesi, BM Komisyonu’nun baskıları üzerine konuya ilişkin bir açıklama geldi. Dubai Kraliyet Ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Prenses, ailesi ve uzman desteğiyle evde bakılıyor. Prensesin durumu gelişmeye devam ediyor, uygun zamanda normal hayata döneceğini umuyoruz" ifadeleri yer aldı. Ancak Kraliyet Ailesi’nin ifadesini destekler nitelikte herhangi bir görüntü veya fotoğraf paylaşılmazken, prensesin durumu hakkında herhangi bir ayrıntı da verilmedi.
2018 yılında ülkeden kaçmaya çalışan ve tekrar rehin alınan Prenses Latifa, kaydettiği görüntülü mesajda bir villada rehin tutulduğunu ve tüm kapı ve pencerelerin kilitli olduğunu ve temiz hava almak için bile dışarı çıkmasına izin verilmediğini söylemişti. Polislerin kendisine hayatı boyunca bu evde hapis tutulacağını söylediğini belirten Prenses Latifa mesajında, sadece özgür olmak istediğini ancak gün geçtikçe umudunu kaybettiğini de dile getirmişti.

Dubai Kraliyet Ailesi’nden rehin tutulan Dubai Prensesi Latifa ile ilgili açıklama

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu kısıtlama bilgilendirmesiİçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu kısıtlama bilgilendirmesi
66 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 66?66 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 66?

En Çok Okunan Haberler

MEB'den yüz yüze eğitim kararı

MEB'den yüz yüze eğitim kararı

Eskişehir'deki kan donduran aile katliamıyla ilgili yeni gelişme

Eskişehir'deki kan donduran aile katliamıyla ilgili yeni gelişme

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

Ünlü sanatçı koronavirüse yenik düştü

Ünlü sanatçı koronavirüse yenik düştü

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

Ölüm uykusuna dalarak intihar eden doktorla ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

'Miras' nedeniyle yeğeninin otomobilinin önünü kesip tüfekle öldürdü

Kan donduran olay! Yeğenini katletti

Köye inen kurtlar, 13 koyunu parçaladı

Köye inen kurtlar, 13 koyunu parçaladı

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu kısıtlama bilgilendirmesi

İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu kısıtlama bilgilendirmesi

Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalanan, PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi tutuklandı

PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi tutuklandı

Son Dakika: Manisa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Fabrikada yangın! Tüm şehirden görünüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.