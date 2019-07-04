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Dubai Şeyhinin lüks yatı Bodrum'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 17:25 | Son Güncelleme

Yalıkavak açıklarına demirleyen "Radiant" adlı mega yatta, helikopter de bulunuyor

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 110 metre uzunluğundaki "Radiant" isimli mega lüks motor yatı Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı da olan Abdullah Al Futtaim'e ait olduğu belirtilen yat, Yalıkavak açıklarına demirledi. Yatta, Futtaim ve yakınlarının olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Üzerinde helikopter de bulunan dev motor yatta, bir gecede 10 kabinde 20 kişi konaklayabiliyor. Yat aynı zamanda 44 mürettebat taşıma kapasitesine sahip.

Her türlü lüksü barındıran 110 metre uzunluğundaki yatın içinde jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, helikopter pisti ve jetskiler bulunuyor.

Alüminyum gövde yapıya sahip mega yat, çevredekilerin de ilgi odağı oluyor.

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